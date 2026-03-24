جيمي ديمون: حرب الشرق الأوسط محفوفة بالمخاطر لكنها قد تفتح الطريق لسلام دائم

صرّح جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورغان تشيس، أن الحرب في إيران تشكل مخاطر على المدى القصير، لكنها قد تسهم في تعزيز فرص تحقيق سلام دائم في المنطقة على المدى الطويل.

وجاءت تصريحات ديمون خلال حديثه مع مايك غالاغر، المدير التنفيذي لشركة بالانتير، في مؤتمر عُقد في واشنطن العاصمة، حيث أشار إلى أن التحولات الإقليمية الأخيرة أظهرت تقارب مصالح بين القوى الكبرى في المنطقة.

وقال ديمون: «الموقف ليس كما كان عليه قبل 20 عاماً. المنطقة جميعها تسعى الآن إلى السلام، وهم جميعاً يريدونه».

وربط ديمون هذه الديناميكية بالاقتصاد، موضحاً أن الاستثمار الأجنبي المباشر في الشرق الأوسط يعتمد على وجود استقرار طويل الأمد، في إشارة إلى أهمية الأمن لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وأشار ديمون إلى أن المخاطر قصيرة المدى واضحة، لكن النتائج المحتملة على المدى الطويل قد تكون تحسين العلاقات الإقليمية وتعزيز فرص السلام المستدام، ما يمهد الطريق لفرص اقتصادية واستثمارية أكبر في المنطقة.