«أدنوك» تقود عرضاً لشراء «سانتوس» الأسترالية بـ 18.7 مليار دولار

أعلنت شركة «XRG»، والمملوكة لـ«أدنوك»، عن تقدم ائتلاف تقوده بـ«عرض إرشادي غير مُلزِم» للاستحواذ على شركة «سانتوس» الأسترالية العاملة دولياً في مجال الطاقة، والتي توفر إمدادات موثوقة من الطاقة الأكثر نظافة بتكلفة مناسبة لعملائها في أستراليا وآسيا والمحيط الهادئ.

وأعلنت شركة «سانتوس» تقديم مجلس إدارتها رداً إيجابياً على عرض الائتلاف الذي تقوده «XRG» وأن المجلس يعتزم إصدار توصية بالإجماع لمساهمي الشركة بقبول العرض. قالت سانتوس، ثاني أكبر شركة لإنتاج الغاز في أستراليا، إنها تعتزم تأييد عرض استحواذ عليها بالكامل نقدا قيمته 18.7 مليار دولار من تحالف تقوده شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك).

ووفقاً لبيانات منصة فاكت ست، ستجعل الصفقة قيمة سانتوس 36.4 مليار دولار أسترالي مع أخذ صافي الديون في الاعتبار، مما يجعلها أكبر صفقة شراء نقدي بالكامل لشركة في تاريخ أستراليا. ويقع المقر الرئيس للشركة في مدينة أديلايد الأسترالية، ولها عمليات تشغيلية في أستراليا، وبابوا غينيا الجديدة، والولايات المتحدة الأمريكية.