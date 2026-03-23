أدنوك للغاز تؤكد استمرار العمليات بأمان مع تعديلات تشغيلية مؤقتة

قالت شركة أدنوك للغاز إن العمليات تستمر بأمان على امتداد أصول الشركة بعد سقوط حطام بالقرب من بعض المنشآت، وقد أكدت عمليات التفتيش التي قامت بها الشركة عدم وجود إصابات أو حدوث أي تأثير على سلامة العمليات الأساسية.

وأشارت الشركة في بيان رسمي، إلى أنه نتيجة للاضطرابات المستمرة في حركة الشحن عبر مضيق ھرمز، قامت الشركة بشكل منفصل بإجراء تعديلات تشغيلية مؤقتة على إنتاج كل من الغاز الطبيعي المسال والسوائل المتداولة للتصدير، مؤكدة أنها تعمل بشكل وثيق مع عملائها وشركائها، على أساس كل شحنة على حدة، للوفاء بالتزاماتها قدر الإمكان.

ونوهت أدنوك للغاز إلى التزامها بتحقيق القيمة للمساهمين، مستندة إلى قوة ميزانيتها وانضباطها في إدارة رأس المال، مما يعزز مرونتها ويدعم هدفها، مشيرة إلى أنها تُركز باستمرار على ضمان سلامة موظفيها والمقاولين وشركائها وعملياتها التشغيلية، مع الاستمرار في خدمة عملائها وتلبية احتياجاتهم.