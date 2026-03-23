«أن كي» توسع نطاق أعمالها في الإمارات لتشمل 250 مشروعاً نشطاً









تواصل شركة أن كي للهندسة المعمارية، توسيع أعمالها من مقرها الرئيسي في دبي، حيث تدير حالياً أكثر من 250 مشروعاً في مختلف أنحاء الإمارات، إضافة إلى الانتهاء من أكثر من 60 مشروعاً حتى الآن. يأتي هذا الزخم في وقت تتوجه فيه الأنظار في المنطقة نحو تعزيز المرونة والاستمرارية والثقة طويلة الأجل، ويبرز التوسع المستمر للشركة دور دبي مركزاً عالمياً راسخاً للنمو والريادة في مجال التصميم وتنفيذ المشاريع العابرة للحدود.

تشمل محفظة مشاريع «أن كي للهندسة المعمارية» في دولة الإمارات مجموعة من المشاريع في دبي وأبوظبي ورأس الخيمة والفجيرة، حيث تشكل المشاريع السكنية حوالي 80% من أنشطتها الحالية، بما في ذلك الفلل والشقق، فيما تغطي النسبة المتبقية البالغة 20% المشاريع التجارية في قطاعات الأغذية والمشروبات والضيافة وفئات الأصول المرتبطة بها.

وتؤكد الشركة أنه لا يزال الطلب على مشاريع العقارات الفاخرة قوياً بشكل خاص في المواقع البارزة والمرغوبة مثل البراري، تلال دبي، تلال الإمارات، لا مير ونخلة جميرا.

يدعم توسع الشركة فريق متنامٍ يضم أكثر من 150 متخصصاً في مجالاتهم المختلفة، من مقرها الرئيسي في دبي، كما يدعم المركز الرئيسي للشركة في دبي 500 مشروع سكني وتجاري في أكثر من 45 دولة، بما في ذلك طيف من الأبراج الشاهقة مع كبار مطوري العقارات في البرازيل وكندا، ومشروع تعاوني جديد في المغرب، ومشاريع خاصة من أستراليا. يدعم هذا النمو التوقعات بأن يتجاوز حجم سوق خدمات الهندسة المعمارية العالمية 605 مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2033.

وقالت ناتاليا ميلنيك، مؤسس شركة «أن كي للهندسة المعمارية»: «يؤكد استقرار دبي ثقتنا بها بوصفها مقراً رئيسياً عالمياً لشركة «أن كي للهندسة المعمارية» على المدى الطويل. يعكس هذا الاستقرار قوة السوق المحلي، وسمعة دولة الإمارات وجهة آمنة وموثوقة، والجدية التي تواصل بها دبي تشكيل بيئتها العمرانية المستقبلية. نحن ملتزمون بدعم متعاملينا وشركائنا من خلال تقديم تصاميم بأعلى معايير الجودة، وتنفيذها بسلاسة وبمستوى عالٍ من الاتساق يعزز من تقدم المشاريع بثقة لا متناهية».

تواصل «أن كي للهندسة المعمارية» توسيع عملياتها في دبي، ما يعكس استراتيجية نمو الشركة والتزامها تجاه المنطقة، كما تلتزم الشركة بمواصلة التركيز على تقديم مشاريع وخدمات عالية الجودة لمتعامليها.

ترى شركة «أن كي للهندسة المعمارية» فرصاً واعدة لمزيد من النمو في دولة الإمارات العربية المتحدة، سواء في مجال تطوير المشاريع السكنية الفاخرة أو في قطاعات تجارية مختارة، حيث تتزايد جودة التصميم، والدقة في التنفيذ، وتطلعات المستخدمين النهائيين. وتظل أولويات الشركة في جميع أنحاء المنطقة ثابتة، وهي تقديم تصاميم معمارية وداخلية فريدة، ما يضمن سلاسة تنفيذ المشاريع، والحفاظ على علاقات وثيقة مع المتعاملين، وبناء شراكات طويلة الأمد قابلة للتوسع في مختلف الأسواق.

تخطط «أن كي للهندسة المعمارية» لمواصلة توسيع فريقها المحلي وتعزيز مساهمتها في رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة للتنمية والتطوير من خلال مشاريع تجمع بين الطموح التصميمي والتنفيذ العملي. وبوجود مقرها الرئيسي العالمي في دبي تتمتع «أن كي للهندسة المعمارية» بموقع متميز لدعم المرحلة التالية من النمو الإقليمي، مع خدمة متعامليها الدوليين من أحد أكثر مراكز العقارات حيوية في العالم.