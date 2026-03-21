ارتفاع ضحايا حريق مصنع سيارات في كوريا الجنوبية إلى 14 قتيلاً و60 مصاباً

أعلنت السلطات في دايجون، اليوم السبت، العثور على جثث العمال الثلاثة المفقودين داخل مصنع لقطع غيار السيارات اندلع فيه حريق ضخم، أمس، ما يرفع حصيلة الضحايا إلى 14 قتيلاً، إضافة إلى إصابة نحو 60 شخصاً بجروح متفاوتة، من بينهم اثنان من رجال الإطفاء.

وأوضحت الجهات المعنية أن فرق الإنقاذ تمكنت من تحديد موقع الضحايا الثلاثة في الطابق الثاني من المصنع، حيث جرى العثور عليهم تباعاً، في إطار عمليات بحث دقيقة استمرت لساعات بعد السيطرة على الحريق.

وكان الحريق قد اندلع في المصنع بعد ظهر أمس، في وقت كان يوجد داخله نحو 170 عاملاً، قبل أن تتمكن فرق الإطفاء من احتوائه بعد جهود استمرت أكثر من 10 ساعات ونصف، وسط ظروف معقدة وصعبة.

وواجهت فرق الطوارئ تحديات كبيرة خلال عمليات الإخماد والإنقاذ، أبرزها مخاوف من انهيار المبنى، إضافة إلى وجود نحو 200 كيلوغرام من مادة الصوديوم داخل المنشأة، وهي مادة شديدة التفاعل قد تسبب انفجارات عند التعامل معها بشكل غير آمن، ما استدعى اتخاذ إجراءات احترازية مشددة.

وفي سياق متصل دعا لي جيه ميونغ رئيس كوريا الجنوبية إلى تعبئة كل الموارد والإمكانات المتاحة لاحتواء تداعيات الحريق وتسريع عمليات الإنقاذ، مؤكداً ضرورة تقديم الدعم الكامل للمصابين وأسر الضحايا.

ويأتي هذا الحادث ليسلط الضوء مجدداً على تحديات السلامة الصناعية في المنشآت التي تحتوي على مواد خطرة، وأهمية تعزيز إجراءات الوقاية والاستجابة السريعة في مثل هذه الحالات الطارئة.