ائتلاف بقيادة "XRG" يقدم عرضاً للاستحواذ على شركة الطاقة الأسترالية "سانتوس"

أعلنت شركة "XRG"، الدولية الرائدة للاستثمارات النوعية في قطاع الطاقة والمملوكة لـ"أدنوك"، عن تقدم ائتلاف تقوده بـ"عرض إرشادي غير مُلزِم" للاستحواذ على شركة "سانتوس" الأسترالية الرائدة دولياً في مجال الطاقة، والتي توفر إمدادات موثوقة من الطاقة الأكثر نظافة بتكلفة مناسبة لعملائها في أستراليا وآسيا والمحيط الهادئ.

ومن المتوقع أن يستكمل الائتلاف إجراءات التدقيق اللازم ويظل المقترح غير مُلزم لحين استيفاء الشروط المطلوبة التي يخضع لها، ولا يوجد ما يضمن تقديم عرض مُلزم أو إبرام أي صفقة.

ويقع المقر الرئيس للشركة في مدينة أديلايد الأسترالية، ولها عمليات تشغيلية في أستراليا، وبابوا غينيا الجديدة، والولايات المتحدة الأمريكية، كما تمتلك محفظة متنوعة من أصول الغاز الطبيعي، والغاز الطبيعي المسال، والنفط.

وتستثمر الشركة كذلك في تقنيات التقاط الكربون وتخزينه، وتقنيات الهيدروجين، وتعمل على تطوير حلول وقود منخفضة الكربون لدعم أهداف خفض الانبعاثات.

وأعلنت شركة "سانتوس" تقديم مجلس إدارتها رداً إيجابياً على عرض الائتلاف الذي تقوده "XRG" وأن المجلس يعتزم إصدار توصية بالإجماع لمساهمي الشركة بقبول العرض.

وسيكون المقترح خاضعاً لدخول الطرفين في اتفاقية مُلزِمة بعد استكمال الائتلاف إجراءات التدقيق اللازم والحصول على الموافقات المؤسسية والتنظيمية ذات الصلة.

وتتماشى الصفقة المقترحة مع إستراتيجية "XRG" لتوسيع وتطوير أعمالها دولياً في مجالات الغاز والكيماويات وحلول الطاقة، للإسهام في تلبية الطلب المتزايد على هذه الموارد، وخلق وتعزيز القيمة لجميع الجهات المعنية.

ويمتلك الائتلاف الذي تقوده "XRG" خبرات إستراتيجية وقدرة على تنفيذ استثمارات نوعية وطويلة الأمد وتوفير إمدادات غاز إضافية لعملاء "سانتوس"، وهو ما يسهم في تعزيز أمن الطاقة.

وستسهم إمكانات "أدنوك" الرائدة في مجالَي التجارة والشحن في تحسين كفاءة عمليات "سانتوس"، بما يعزز القيمة ويوفر خدمات أكثر شمولاً وتكاملاً لعملائها.