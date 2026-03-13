Al Bayan
المبوب
today-time
prayer-time
أعمال

صعود الذهب مع تراجع الدولار

undefined's profile picture

وام

ارتفعت أسعار ‌الذهب صباح اليوم مدعومة بتراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% إلى 5112.34 دولار للأوقية (الأونصة)، لكن العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل هبطت 0.2% إلى 5115.80 دولار.

وانخفض الدولار قليلًا مما جعل السلع المقومة به مثل الذهب أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

و فيما يخص المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.5% إلى 85.03 دولار للأوقية. وصعد سعر البلاتين بالمعاملات الفورية 1.3% إلى 2159.01 دولار، وزاد سعر البلاديوم 0.8% إلى 1630.71 دولار.