ويجو: الإقامات المحلية داخل الإمارات تتصدر خيارات عيد الفطر

كشفت ويجو (Wego)، عن تزايد توجه سكان دولة الإمارات نحو الإقامات المحلية في مختلف أنحاء الدولة مع اقتراب عطلة عيد الفطر.

ومع تزايد الانتقائية في خطط السفر إلى الخارج، يختار العديد من المقيمين الاستمتاع بتجارب إقامة مميزة داخل الدولة. ووفقاً لبيانات ويجو، شهدت عمليات البحث عن الفنادق ارتفاعاً ملحوظاً، مع طلب قوي على المنتجعات الشاطئية من فئتي الأربع والخمس نجوم، ومنتجعات الاسترخاء، والفنادق الفاخرة في دبي ومختلف أنحاء الإمارات.

وقال كريغ هيويت، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للفنادق في ويجو: «نشهد ارتفاعاً ملحوظاً في عمليات البحث عن الفنادق داخل الدولة عبر ويجو مع اقتراب عطلة عيد الفطر، حيث يتجه العديد من المقيمين إلى قضاء العطلة داخل الإمارات. وتسهم البيئة الآمنة والاستقرار في الدولة في تعزيز ثقة المسافرين، ما ينعكس في زيادة الطلب على المنتجعات المحلية والإقامات داخل الإمارات».

ويعكس هذا الارتفاع توجهًا أوسع نحو الإجازات القصيرة عالية الجودة، حيث يعيد العديد من سكان الإمارات النظر في خطط السفر لمسافات طويلة ويختارون قضاء العطلة داخل الدولة. وتشير بيانات ويجو إلى أن المسافرين يركزون بشكل متزايد على السهولة والراحة والخصوصية، مع اهتمام واضح بالوجهات التي تتيح للعائلات والمجموعات الصغيرة الاسترخاء دون تعقيدات السفر الدولي.

وتتصدر المنتجعات الشاطئية الفاخرة في دبي ورأس الخيمة والفجيرة قائمة الخيارات الأكثر بحثاً قبل عطلة العيد، لا سيما الفنادق التي توفر شواطئ خاصة، وأجنحة واسعة، ومرافق مناسبة للعائلات، وتجارب طعام مميزة. كما تشهد الإقامات التي تركز على العافية والاسترخاء اهتماماً متزايداً، حيث يبحث المسافرون عن المنتجعات التي توفر مرافق سبا متكاملة، ومسابح بتصاميم مستوحاة من الطبيعة، وأجواء هادئة تمنح شعوراً بالابتعاد عن صخب المدينة مع البقاء على مسافة قريبة.