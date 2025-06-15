تقنيات الذكاء الاصطناعي تتوسع في التجارة الإلكترونية

خلال احتفال شركة شرف دي جي، إحدى أبرز علامات التجزئة المتخصصة في الإلكترونيات بالمنطقة، بمرور عشرين عاماً على تأسيسها، منذ افتتاح أول متاجرها في مول ابن بطوطة، دبي، يوم 6 مايو 2005؛ تتطلع الشركة على تعزيز تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوسيع حضورها في التجارة الإلكترونية. وخلال هذين العقدين، واصلت الشركة تزويد المستهلكين في دول مجلس التعاون الخليجي بأحدث الابتكارات والمنتجات التقنية.

تدير شرف دي جي حالياً 32 متجراً في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عُمان، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، موزعة على مساحة بيع إجمالية تتجاوز 700 ألف قدم مربع، تستقبل أكثر من مليون زيارة عملاء شهرياً. كما تقدم خدمات التجارة الإلكترونية في جميع هذه الدول، لتكون مكملة لتجربة المتاجر التقليدية من خلال سهولة البحث عن المنتجات، وسلاسة تحديد مواقعها داخل الفروع، وإدارة ضماناتها.

وقال نيليش كالكو، الرئيس التنفيذي في شركة شرف دي جي للإلكترونيات: «قادتنا مسيرتنا الممتدة على مدى عقدين إلى السعي الدؤوب لتحقيق الكفاءة التشغيلية والابتكار التقني. ومن أبرز إنجازاتنا افتتاح أكبر متجر إلكترونيات في دبي بمساحة 100 ألف قدم مربع عام 2007، واعتماد أسلوب البيع المتخصص بقيادة خبرائنا في مجالات التقنية المتنوعة، وهو ما أسهم في بناء قاعدة عملاء قوية ذات ولاء ثابت».

متحدثاً عن نمو الشركة، أضاف كالكو: «بعدما كان تركيزنا في البداية على توافر المنتجات وتنوعها، أصبح هدفنا اليوم هو بناء تجربة عملاء متفوقة في تكاملها. لقد تعلمنا أن الثقة هي أساس نجاحنا، وأنها تُبنى بخدمة متسقة، وابتكار متواصل، وتفاعل مستمر مع العملاء. ولهذا نستمع إلى احتياجاتهم عبر مناطق مخصصة للمقارنة بين العلامات التجارية، وبرامج إعادة الشراء المراعية للبيئة، ومبادرات الاستدامة التي تروج للمنتجات الموفرة للطاقة ومزايا الاقتصاد الدائري».

وتابع الرئيس التنفيذي قائلاً: «تطورت رؤيتنا من مجرد كوننا وجهة لشراء الإلكترونيات إلى القيام بدور تمكيني لنمط الحياة العصري. لذا، نركز اليوم على الراحة والاستدامة والتخصيص، معتمدين على البيانات وقدرات الأتمتة لتقديم تجربة تسوق سلسة ومصممة خصيصاً لكل عميل ومتطلباته الفريدة. وترتكز استراتيجيتنا مستقبلاً على تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتوسيع نطاق حضورنا في التجارة الإلكترونية بالمنطقة، وتعزيز تجربة العملاء عبر تحسين خدماتنا المدعومة بالتحليلات المتقدمة والأتمتة».