"دبي للسيليكون" و"ماساتشوستس" يختتمان فعاليات الدفعة الثالثة من مسرعة "دبي إم آي تي ديزاين إكس"

أعلنت واحة دبي للسيليكون، المنطقة الاقتصادية المُتخصّصة بالمعرفة والابتكار، والمُنضوية تحت مظلة سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز"، عن اختتام الدفعة الثالثة من برنامج مسرّعة "دبي أم آي تي ديزاين أكس" الذي تُنظمه بالتعاون مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا و"جلوبال جروث هب".

وشهدت فعاليات يوم العروض استكمال المرحلة الأولى من البرنامج، المخصصة للاحتفاء بالجيل الجديد من المشاريع القائمة على التصميم، والرامية إلى معالجة التحديات الإقليمية والعالمية، حيث تضمنت الدفعة الثالثة 11 شركة ناشئة مبتكرة، تم اختيارها من خلال عملية تقديم للطلبات شهدت تنافسية كبيرة.

وتنوعت الشركات التي يستقر حوالي نصفها خارج دولة الإمارات، لتشمل قطاعات الذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية والمواد المستدامة، إلى جانب الأنظمة الذاتية والتقنيات المخصصة للقوى العاملة. وشارك مؤسسو الشركات في ورش عمل مكثفة وجلسات إرشادية تحت إشراف فريق عمل البرنامج، بدعمٍ من طلبة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وشبكة جلوبال جروث هب.

قدرة الوصول

ووفرت التجربة فرصاً للإرشاد المنهجي والقدرة على الوصول إلى منظومة الابتكار في إمارة دبي، إلى جانب التواصل مع المستثمرين والشركاء والجهات المعنية الحكومية. وخلال فعاليات يوم العروض، منحت اللجنة المنظمة ما مجموعه 100 ألف درهم إماراتي للشركات الأعلى أداءً، على شكل تمويل خالٍ من حقوق الملكية، بالإضافة إلى حزم مدتها سنة واحدة لتأسيس الأعمال في واحة دبي للسيليكون.

وتصدّر قائمة الفائزين كلٌ من فريق كاتريكس، الذي نجح في تطوير منصة للإدراك السريع القائم على الذكاء الاصطناعي، وهي مخصصة لاستخدامات الأنظمة الذاتية والبنية التحتية الذكية؛ وويلماتيكس، التي طوّرت منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مخصصة لتسريع أبحاث المواد الكيميائية والمستدامة؛ ونشيد، وهو حل التحقق من القوى العاملة لتعزيز مستويات الامتثال والسلامة على امتداد المشاريع الصناعية ومشاريع البناء.

كما حظيت كلٌ من شركة أبولو ميديكا، التي تدمج بين الذكاء الاصطناعي والتقنيات القابلة للارتداء لتعزيز نتائج إعادة التأهيل الطبي، وشركة ذا بي. إي. ستوري، المتخصصة في تطوير حلول قائمة على الإنزيمات الحيوية لتحويل النفايات العضوية إلى منتجات تنظيف صديقة للبيئة، بباقات تأسيس أعمال لمدة عام كامل في واحة دبي للسيليكون؛ وذلك تقديراً لابتكاراتهما النوعية القابلة للتوسع وذات الأثر الملموس.

مشاريع رائدة

وقال بدر بوهناد، مدير عام واحة دبي للسيليكون: "يؤكد هذا البرنامج التزامنا بتعزيز ريادة الأعمال القائمة على التصميم والمدفوعة بالتكنولوجيا، بما يتماشى مع رؤية الإمارات ومستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33. إذ ومن خلال تعاوننا مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وتوظيف منظومتنا المتكاملة في واحة دبي للسيليكون، فإننا نُسهم في تمكين المؤسسين من تحويل الأبحاث والابتكارات إلى مشاريع رائدة قابلة للتوسع على المستويين الإقليمي والعالمي، مدعومة بإمكانية الوصول المباشر إلى رأس المال، والخبرات التخصصية، وفرص السوق الواعدة".

مواهب استثنائية

من جانبه، قال جلياد روزنزويج، المدير التنفيذي لبرنامج "ديزاين إكس" في كلية الهندسة المعمارية والتخطيط بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا: "يسرّنا دعم الجيل الجديد من رواد الأعمال المبتكرين من خلال هذا البرنامج، حيث أظهرت الدورة الثالثة مواهب استثنائية وإمكانيات واعدة لتطوير حلول قادرة على إحداث تأثير ايجابي في المنطقة وخارجها. إذ إن مثل هذه البرامج تجسد الدور الجوهري للإرشاد والتعاون وتوفر الموارد الصحيحة في تحويل الأفكار التقنية الجريئة إلى مشاريع جاهزة للنمو والانتشار".

وجهة عالمية

بدوره، قال عمر حسن، المدير العام لجلوبال جروث هب: "تواصل دبي ترسيخ مكانتها بصفتها وجهة عالمية رائدة للشركات الناشئة القائمة على التكنولوجيا. وتأتي شراكتنا مع واحة دبي للسيليكون لتربط رواد الأعمال بمنظومة عمل مزدهرة تزخر بالمواهب ورؤوس الأموال والأسواق، مما يسهم بشكلٍ فعال في تجسيد الأفكار الابتكارية الجريئة وتحويلها إلى واقع ملموس".

وحصلت على الجائزة الأولى شركة كاتريكس إيه آي، التي نجحت في تطوير منصة للإدراك الفوري المدعوم بالسحابة والذكاء الاصطناعي والمخصصة للأنظمة ذاتية القيادة والبنية التحتية الذكية. وتعمل هذه المنصة، من خلال دمج مدخلات أجهزة الاستشعار المتعددة التي تشمل تقنيات ليدار والرادار والرؤية الحاسوبية، على تعزيز دقة تحديد المواقع والوعي بالحركة والتعرف على الأجسام في البيئات الحساسة لسلامة العمليات بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، مما يدعم التشغيل الآمن والموثوق للأنظمة الذاتية في مختلف تطبيقات التنقل والقطاعات الصناعية.

وفازت بالجائزة الثانية شركة "ويلماتكس"، المنصة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تعمل على تسريع وتيرة البحث والتطوير في قطاعي المواد والكيميائيات. ونجحت الشركة من خلال دمج تقنيات تعلم الآلة مع التوثيق العلمي في تخفيض دورات التطوير التقليدية، مما يتيح إمكانية تسريع التسويق التجاري لحلول المواد المستدامة بما يشمل ابتكارات احتجاز الكربون.

بينما حصلت "نشيد" على الجائزة الثالثة بوصفها منصة متخصصة في مجالات التحقق والامتثال المتعلقة بالقوة العاملة، ويشمل مجال عملها قطاعي الصناعة والبناء. وتضمن حلولها التحقق من هوية الموظفين والعمال في مواقع العمل وامتثالهم لمعايير السلامة، مما يسهم في تعزيز مستويات الشفافية وإدارة المخاطر والكفاءة التشغيلية.

أطر عمل

ويعكس برنامج مسرعة أم آي تي ديزاين أكس دبي مستوى التعاون الاستراتيجي المتقدم بين واحة دبي للسيليكون ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الرامي إلى ترسيخ أطر عمل الابتكار القائم على التصميم والمعترف بها عالمياً ضمن مشهد ريادة الأعمال في دبي. وانسجاماً مع منظومة المعهد العريقة، يدمج البرنامج مجالات البحث والتفكير التصميمي والتحقق التجاري من أجل دعم المؤسسين في عملية تحويل الأفكار النوعية إلى مشاريع قابلة للتوسع.

ويحصل المشاركون على مزايا تتجاوز نطاق حاضنة الأعمال من خلال توفير تمويل خالٍ من الملكية وتوجيه منظم ووصول مباشر إلى المنظومة المتكاملة لواحة دبي للسيليكون، حيث يعمل البرنامج على ربط الشركات الناشئة مع الأوساط الأكاديمية والشركات والمستثمرين والجهات المعنية التنظيمية، مما يمكّن هذه المشاريع من اختبار حلولها وتطويرها وتوسيعها ضمن بيئة تشغيلية ديناميكية.

دعم 200 شركة

ومنذ انطلاقته، قدم برنامج مسرعة أم آي تي ديزاين أكس دبي، الرائد عالمياً في مجال تسريع تطوير الشركات الناشئة، الدعم لما يزيد على 200 شركة في 5 قارات، مع محفظة مشاريع تتجاوز قيمتها الإجمالية مليار دولار ، مما يؤكد تأثيره الفعال ضمن مشهد الابتكار العالمي.

ويؤكد التوسع المتواصل للبرنامج في دبي مكانة الإمارة الرائدة بوصفها مركزاً عالمياً للقطاعات القائمة على المعرفة وشركات التكنولوجيا المتطورة، مما يعزز دور واحة دبي للسيليكون بوصفها منظومة متكاملة تتلاقى فيها جهود التعاون الدولي والبحث التطبيقي، والبنية التحتية الأساسية بهدف دفع عجلة النمو الاقتصادي القائم على الابتكار.