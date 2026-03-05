الخطوط الجوية القطرية تواصل تعليق رحلاتها مؤقتاً

أعلنت الخطوط الجوية القطرية مواصلة تعليق رحلاتها مؤقتا في ظل استمرار إغلاق المجال الجوي لدولة قطر، بينما ستبدأ اعتبارا من اليوم بتشغيل عدد محدود من رحلات إغاثة لدعم المسافرين العالقين نتيجة الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة.

وذكرت الشركة في بيان نشرته على منصة "إكس" أنه من المخطط أن تشغل الرحلات الجوية من مسقط إلى: لندن هيثرو، برلين، كوبنهاغن، مدريد، روما، أمستردام، بالإضافة إلى رحلة جوية من الرياض إلى فرانكفورت.

وأوضحت أنها ستُباشر استئناف عملياتها التشغيلية فور صدور إعلان من الهيئة العامة للطيران المدني بدولة قطر بشأن إعادة فتح المجال الجوي القطري بصورة آمنة، وذلك بناءً على موافقة الجهات المختصة، مشيرة إلى أنه سيتم تقديم تحديث إضافي يوم غد الجمعة 6 مارس الجاري في تمام الساعة التاسعة صباحا بتوقيت الدوحة.

ودعت المسافرين إلى عدم التوجه إلى المطار ما لم يتم إبلاغهم رسميا من قِبل الخطوط الجوية القطرية بخصوص هذه الرحلات الجوية، مبينة أنها ستتواصل بشكل مباشر مع المسافرين المعنيين لتزويدهم بالتفاصيل المتعلقة برحلاتهم وترتيبات السفر والإجراءات المطلوبة.

كما حثت المسافرين إلى التأكد من تحديث بيانات التواصل الخاصة بهم لتزويدهم بتفاصيل الرحلات الجوية والتعليمات اللازمة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني أو من خلال تطبيق الخطوط الجوية القطرية.

وأكدت الخطوط الجوية القطرية أنها تواصل متابعة الأوضاع عن كثب، مشددة على أن سلامة مسافريها وموظفيها ستبقى دائما على رأس أولوياتها، مقدمة اعتذارها عن أي إزعاج قد تسببت به هذه الظروف الخارجة عن إرادتها في ظل الإغلاق المؤقت للمجال الجوي القطري.