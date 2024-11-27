«جي إف إتش» تطلق شركة جديدة لتقديم حلول عقارية

أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية عن إطلاق OUTLIVE، وهي شركة عقارية مبتكرة تهدف إلى وضع معايير جديدة للصحة والرفاهية في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا.

وستعمل OUTLIVE في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط، مع تركيز خاص على الأسواق الإماراتية والسعودية المزدهرة والجذابة، حيث توجد حاجة كبيرة لمجتمعات تقدم سمات تعزز الرفاهية بالإضافة إلى جودة الحياة المرتفعة.

وترتكز شركة OUTLIVE على ستة أبعاد رئيسية تشمل: الروابط الاجتماعية، والحفاظ على البيئة، والصحة الجسدية، والتوازن العاطفي، والتحفيز الذهني، والصحة النفسية. وتهدف هذه الأبعاد إلى تقديم رؤية متكاملة لتحقيق جودة حياة استثنائية.

وقال هشام الريس، رئيس مجلس إدارة OUTLIVE والرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش: «تمثل شركة OUTLIVE مبادرتنا لخلق مجتمعات مميزة تجمع بين الرفاهية والاستدامة. ويعكس هذا المشروع التزامنا تجاه منطقتنا من خلال تقديم عروض عقارية فريدة ومتميزة».

وقال وليد الهندي، عضو مجلس الإدارة والمدير العام لشركة OUTLIVE: «هذا ليس مجرد مشروع عقاري - بل هو فرصة لإنشاء مجتمعات تتمحور حول الإنسان، تعزز الروابط وتمنح شعوراً عميقاً بالانتماء. في حين أن الاستدامة في العقارات تركز على إنشاء مبانٍ تراعي البيئة، فإن العقارات المعنية بالرفاهية تركز على تصميم أماكن تهتم بالإنسان».