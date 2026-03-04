عمومية «أبوظبي الإسلامي» تقر 3.52 مليارات درهم توزيعات نقدية

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، عن انعقاد جمعيته العمومية للعام المالي 2025 في المقر الرئيسي للمصرف، حيث تم مناقشة جميع بنود جدول الأعمال والموافقة عليها، بما في ذلك توزيع أرباح نقدية بقيمة 97.05 فلساً للسهم، بإجمالي 3.52 مليارات درهم، ما يمثل 50% من صافي أرباح العام، مقارنة بتوزيعات بلغت 83 فلساً للسهم في 2024.

واستعرضت الجمعية العمومية الأداء القوي للمصرف خلال 2025، مع استمرار الزخم في الأعمال وقاعدة صلبة لدعم النمو المستقبلي. وحقق المصرف أرباحاً صافية قبل الضريبة بلغت 8.1 مليارات درهم، بارتفاع 18% على أساس سنوي، فيما وصل العائد على حقوق المساهمين إلى 29%. كما ارتفعت الميزانية العمومية بنسبة 24% لتصل إلى 281 مليار درهم، مع نمو التمويلات وودائع العملاء وتحسن جودة الأصول إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق. واستقطب المصرف نحو 283 ألف عميل جديد، ما يعكس الثقة المتزايدة في خدماته ومنتجاته.

وجاءت هذه الإنجازات متزامنة مع إطلاق استراتيجية المصرف طويلة الأجل «رؤية 2035»، التي تحدد خارطة طريق للنمو المستدام وتعزيز القيمة طويلة الأجل، مع التركيز على الابتكار الرقمي والخدمات المصرفية المبتكرة.

وقال جوعان عويضة سهيل الخييلي، رئيس مجلس إدارة المصرف: «لقد حقق المصرف أداءً قوياً ومرناً خلال 2025، مع أرباح صافية قبل الضريبة بلغت 8.1 مليارات درهم، وعائد على حقوق المساهمين 29%. وقد مكننا هذا الأداء من اقتراح توزيع أرباح نقدية بنسبة 50% من صافي الأرباح، مع استقطاب نحو 283 ألف متعامل جديد. كما واصلنا الإنجازات النوعية في الاستدامة وخفض البصمة الكربونية، مع تعزيز التمويل المستدام، وانطلاق استراتيجية «رؤية 2035» التي تضع خارطة طريق طموحة لتعزيز مكانة المصرف الرائدة في الابتكار والخدمات الرقمية».

من جانبه، قال محمد عبد الباري، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «كان 2025 عاماً استثنائياً للمصرف، مع نمو قياسي في الأرباح والإيرادات التي بلغت 12.3 مليار درهم، مدفوعة بتنوع مصادر الدخل والانضباط في التنفيذ. ويعكس العائد على حقوق المساهمين 29% قوة نموذج الأعمال وإدارة المخاطر الحكيمة. كما واصلنا توسيع قاعدة العملاء بمعدلات قياسية، وتعزيز جودة الأصول، والاستثمار في التكنولوجيا والتحول الرقمي. ومع إطلاق استراتيجية «رؤية 2035»، نبدأ فصلاً جديداً يركز على النمو المستدام، والريادة الرقمية، وتقديم خدمات مميزة للمتعاملين، وتحقيق قيمة طويلة الأجل للمساهمين».

ويواصل المصرف تبني الخدمات الرقمية بشكل متسارع، مع زيادة اعتماد العملاء على القنوات الإلكترونية المطورة، معززاً بذلك مكانته أحد أبرز المصارف الإسلامية في المنطقة، وقاعدته المتنامية من العملاء، ليتمكن من الاستمرار في النمو المستدام وتحقيق ريادة مصرفية عالمية خلال العقد المقبل.