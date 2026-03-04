أبوظبي تطلق برنامج «مسار الامتثال المالي» لبناء كوادر وطنية متخصصة

أعلنت «أكاديمية أبوظبي العالمي» بالتعاون مع معهد الإمارات المالي، وبدعم من مجلس «نافس»، والأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، عن إطلاق برنامج «مسار الامتثال المالي»، بهدف تأهيل المواطنين الإماراتيين وتزويدهم بالمهارات المتخصصة للعمل في مجالات الامتثال المالي، مع توفير مسارات توظيف مباشرة في القطاع الخاص ضمن قطاعات ذات أولوية وطنية.

ويأتي البرنامج انسجاماً مع رؤية «نافس» لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني من خلال بناء قدرات وطنية متخصصة لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يضمن جاهزية القطاع الخاص وتعزيز أطر الامتثال المستدامة في المؤسسات المالية وغير المالية.

ويستمر البرنامج لمدة ثمانية أسابيع، ويجمع بين التدريب الفني المتخصص في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتطوير المهارات السلوكية والمهنية. ويحصل المشاركون عند استكمال البرنامج بنجاح على ثلاث شهادات معترف بها دولياً، تشمل شهادة أساسيات مكافحة غسل الأموال، وشهادة الأخصائي المعتمد في مكافحة غسل الأموال، بالإضافة إلى شهادة إتمام البرنامج من «أكاديمية أبوظبي العالمي»، مع مشروع تطبيقي ختامي يتم تقييمه من قبل خبراء القطاع.

ويتيح البرنامج بعد التخرج فرص توظيف مباشرة في قطاعات الخدمات المصرفية، والتأمين، وشركات الصرافة والمدفوعات الإلكترونية، والاستثمار، وشركات الوساطة، والتمويل متناهي الصغر، والعقارات، والتجزئة، وخدمات التدقيق والاستشارات، مؤكداً أنه ليس مجرد برنامج أكاديمي نظري.

وأكد غنام بطي المزروعي، أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، أن البرنامج يمثل تحولاً نوعياً في إعداد الكفاءات الوطنية، من التدريب النظري التقليدي إلى مسارات مهنية مستدامة ترتبط مباشرة بالأولويات الوطنية، مضيفاً أن الاستثمار في الكفاءات الإماراتية يعزز قوة الاقتصاد واستدامة سمعته الدولية.

من جانبه، قال حامد سيف الزعابي، الأمين العام نائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح: «يركز البرنامج على بناء قاعدة وطنية قوية من المتخصصين القادرين على قيادة جهود مكافحة الجرائم المالية في القطاع الخاص، ترجمة للسياسات الوطنية إلى مسارات مهنية متخصصة».

وأوضح حمد صياح المزروعي، رئيس مجلس إدارة أكاديمية أبوظبي العالمي، أن البرنامج يعكس التزام الدولة بترجمة أولويات مكافحة غسل الأموال إلى قدرات عملية مستدامة في القطاع الخاص، بينما أكد مروان المهيري، مدير عام معهد الإمارات المالي، أن البرنامج يعزز جاهزية القطاع الخاص ويتوافق مع المعايير الدولية.

ويستطيع المواطنون الإماراتيون الحاصلون على درجة البكالوريوس في المالية أو القانون أو المحاسبة أو التخصصات ذات الصلة التقدم للبرنامج عبر منصة «نافس»، حيث يفتح باب التسجيل للدفعة الأولى بدءاً من 17 فبراير 2026 لمدة أسبوعين.