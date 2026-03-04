عجمان تعزز حضورها السياحي في السوق الألماني بالتعاون مع «في تورز»

وقّعت دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان اتفاقية تعاون استراتيجية مع شركة «في تورز» الألمانية بهدف تعزيز الترويج السياحي للإمارة في ألمانيا، وتوسيع نطاق الشراكات الدولية لدعم النمو السياحي المستدام وترسيخ مكانة عجمان وجهة سياحية تنافسية في الأسواق الأوروبية.

جرى توقيع الاتفاقية افتراضياً، حيث وقعها من جانب الدائرة سعادة محمود خليل الهاشمي، المدير العام، ومن جانب الشركة السيدة سابين جوردان جلاب، الرئيس التنفيذي، بحضور ممثلي المكتب الممثل للدائرة في معرض بورصة برلين الدولي للسياحة.

وتهدف الاتفاقية إلى تطوير برامج تسويقية مشتركة، وإدراج الإمارة ضمن باقات ومنتجات السفر التي تقدمها الشركة، وتنظيم حملات تسويقية مستهدفة بناءً على دراسات وتحليلات دقيقة لسلوكيات المسافرين الألمان. كما تشمل تنظيم ورش عمل ومؤتمرات مهنية لوكلاء السفر، وتبادل البيانات والخبرات، وتنظيم زيارات تعريفية للإعلاميين وصناع المحتوى وشركاء القطاع السياحي لتعزيز صورة الإمارة وجهة سياحية تجمع بين الأصالة والحداثة.

وأكد محمود خليل الهاشمي أن الاتفاقية تجسد التوجه الاستراتيجي للدائرة نحو توسيع قاعدة الأسواق الأوروبية، مشيراً إلى أهمية السوق الألماني الذي يتميز بشريحة مسافرين تبحث عن الجودة والتجارب الثقافية الأصيلة.

من جانبها، أشارت سابين جوردان جلاب إلى أن التعاون يفتح آفاقاً جديدة لتقديم عروض سياحية موجهة للمسافرين الألمان، ويعكس التزام الدائرة بتطوير شراكات دولية مستدامة تدعم مكانة عجمان على الخريطة السياحية العالمية.