العربية للطيران تمدد تعليق رحلاتها من وإلى الإمارات حتى 9 مارس

أعلنت شركة العربية للطيران عن تعليق جميع رحلاتها من وإلى دولة الإمارات بشكل مؤقت حتى الساعة 15:00 بتوقيت الإمارات يوم الإثنين الموافق 9 مارس 2026. وأوضحت الشركة أن عدداً محدوداً من الرحلات سيستمر في العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبحسب الموافقات التشغيلية ومعايير السلامة. وسيتم إخطار الركاب الذين لديهم رحلات مشغلة بشكل مباشر.

ونصحت الشركة جميع الركاب الآخرين بعدم التوجه إلى المطار إلا بعد تلقي إشعار مباشر من العربية للطيران. وأكدت أهمية متابعة حالة الرحلات بشكل دوري عبر موقعها الإلكتروني، مشيرة إلى أن العملاء الذين حجزوا رحلاتهم عبر القنوات المباشرة للشركة يمكنهم زيارة الموقع لاختيار البدائل المناسبة، فيما يجب على من حجز عبر وكالات السفر التواصل مع وكالاتهم مباشرة.

كما دعت العربية للطيران الركاب إلى تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم عبر صفحة إدارة الحجز لتلقي الإشعارات المهمة، ومتابعة آخر المستجدات من خلال الموقع الرسمي وقنوات التواصل الخاصة بالشركة. وأكدت الشركة أنها تشهد حالياً حجماً كبيراً من الاستفسارات، معربة عن تقديرها لصبر العملاء، مشددة على أن سلامة الركاب وطاقم الطائرة تظل على رأس أولوياتها.