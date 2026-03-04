البنك العربي المتحد يتوسع بافتتاح فرع في دبي فستيفال سيتي

افتتح الشيخ محمد بن فيصل بن سلطان القاسمي، رئيس مجلس إدارة البنك العربي المتحد، الفرع الجديد للبنك في دبي فستيفال سيتي مول، في خطوة تعكس التزام البنك بتوسيع حضوره وتعزيز خدماته المصرفية في المواقع الحيوية بالدولة. وحضر مراسم الافتتاح أعضاء مجلس إدارة البنك، إلى جانب الرئيس التنفيذي وفريق الإدارة العليا.

وقام القاسمي بجولة في مرافق الفرع وأقسامه المختلفة، حيث اطلع على مجموعة الخدمات المصرفية التي يقدمها، كما التقط صوراً تذكارية مع أعضاء مجلس الإدارة وفريق الإدارة التنفيذية بهذه المناسبة. ويأتي افتتاح فرع دبي فستيفال سيتي ضمن استراتيجية التوسع المدروس للبنك، الهادفة إلى تعزيز مكانته كبنك رائد في الدولة عبر توسيع شبكة الفروع وترسيخ علاقاته مع العملاء.

تم تصميم الفرع الجديد بما يضع راحة العملاء في صميم أولوياته، من خلال توفير ساعات عمل مرنة تتيح إنجاز المعاملات المصرفية في الأوقات الملائمة للاحتياجات الشخصية والمهنية. ويعكس هذا التوسع التزام البنك المستمر بتقديم خدمات مصرفية قائمة على العلاقات الإنسانية، إلى جانب تطوير قنواته الرقمية والإلكترونية.

وقال شريش بيديه، الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد في تعليقه على الافتتاح: "يمثل افتتاح فرعنا في دبي فستيفال سيتي خطوة جديدة في إطار التزامنا بتقديم خدمات مصرفية محورها الإنسان. ومن خلال تعزيز حضورنا في المواقع الحيوية وتمديد ساعات العمل، نواصل التركيز على بناء علاقات طويلة الأمد مع عملائنا وتقديم قيمة تتجاوز حدود الخدمات المصرفية التقليدية".

من جانبها، قالت سارة كاظم، رئيسة الخدمات المصرفية للفروع: "تم اختيار موقع الفرع الجديد بعناية ضمن وجهة تجارية وترفيهية رائدة، وصُمم لضمان تجربة مصرفية مريحة وسلسة للعملاء. ومن خلال الجمع بين الخدمة الشخصية وقدراتنا الرقمية المتنامية، نهدف إلى تمكين عملائنا من التفاعل مع البنك بالطريقة التي تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم المالية اليوم وفي المستقبل".

ويقدم فرع دبي فستيفال سيتي مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية، مع اعتماد نموذج خدمة يركز على بناء العلاقات مع العملاء، حيث يوفر حلولاً مالية مصممة خصيصًا ومدعومة بمديري علاقات متخصصين لضمان تقديم الدعم المناسب للأفراد والشركات بما يتماشى مع أهدافهم المالية.