ارتفاع أسعار استئجار ناقلات النفط العملاقة إلى مستوى قياسي

ارتفعت أسعار استئجار ناقلات النفط العملاقة في الشرق الأوسط إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، في ظل تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران وتعطل حركة الشحن عبر مضيق هرمز.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي»، أن سعر استئجار ناقلة نفط عملاقة - المستخدمة لنقل مليوني برميل من الشرق الأوسط إلى الصين - قفز إلى 423.7 ألف دولار يومياً الإثنين، بزيادة تجاوزت 94% مقارنة بإغلاق الجمعة.

وجاءت القفزة في أسعار الشحن بالتوازي مع ارتفاع أسعار النفط والغاز، في ظل إلغاء كبرى شركات التأمين البحري تغطيتها للسفن العاملة في الخليج العربي، نتيجةً لتداعيات الصدمة الأمنية التي شلّت طرق الشحن الرئيسة في المنطقة.

كما قفزت أسعار استئجار ناقلات الغاز الطبيعي المسال بأكثر من 40%، لتصل أسعار الشحن عبر الأطلسي إلى 61.5 ألف دولار يومياً الإثنين، كما ارتفعت الأسعار عبر المحيط الهادئ إلى 41 ألف دولار، بزيادة 45% مقارنة بإغلاق الجمعة.