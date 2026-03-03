أفريكسيم بنك يرفع سقف تمويل منطقة الكاريكوم إلى 5 مليارات دولار

أعلن البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) عن توسع كبير في دعمه لمنطقة جماعة دول البحر الكاريبي (الكاريكوم)، برفع سقف التمويل الإقليمي من 3 مليارات دولار أمريكي إلى 5 مليارات دولار خلال السنوات الأربع المقبلة. ويأتي هذا التوسع بعد صرف أكثر من 750 مليون دولار بالفعل، إضافة إلى محفظة قيد التنفيذ بقيمة تزيد على 2 مليار دولار لدعم الحكومات والقطاع الخاص في المنطقة.

وأكد الدكتور إلومبي، رئيس البنك، خلال الاجتماع الخمسين لمؤتمر رؤساء حكومات الكاريكوم في باستير، أن هدف البنك هو تغيير هيكل اقتصادات المنطقة من خلال الاستثمار في إضافة القيمة ومعالجة المنتجات الزراعية والموارد الطبيعية، بما يسهم في توليد الثروة، وخلق فرص عمل، وتحسين سبل العيش للمواطنين. وتشمل خطة البنك تطوير مرافق صحية في بربادوس وغيانا وغرينادا، ودعم مشاريع سياحية في بربادوس وغرينادا وجزر البهاما وأنتيغوا وبربودا، وتمويل مشاريع التصنيع الزراعي والبنية التحتية مثل الطاقة والطرق ومراكز التجارة. كما يتضمن الدعم المالي للبنوك المحلية وتعزيز المحتوى المحلي وتمكين رواد الأعمال من المشاركة الفاعلة في القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى إنشاء إطار للربط البحري والجوي لتعزيز حركة الأشخاص والبضائع والاستثمارات.

جدد الدكتور إلومبي التزام البنك بتطوير مركز التجارة الأفريقي في بريدجتاون، بربادوس، والعمل على إنشاء بنك تصدير واستيراد للكاريبي لدعم الاستثمارات الكبرى اللازمة لتطوير اقتصادات المنطقة. كما رحب بقرار لجنة محافظي البنوك المركزية للكاريكوم بإنشاء نظام المدفوعات والتسوية الإقليمي، الذي سيكون نموذجاً منخفض التكلفة وفورياً للمدفوعات عبر الحدود بالعملات المحلية، مستلهماً النظام الأفريقي للدفع والتسوية الذي أطلقه البنك في 2022.

من المقرر أن تستضيف سانت كيتس ونيفيس المنتدى الأفريقي الكاريبي الخامس للتجارة والاستثمار 2026 في يوليو المقبل، بمشاركة «أفريقيا العالمية»، حيث ستتضمن فعالياته جلسات نقاشية، لقاءات أعمال، عروضاً ثقافية، وتوقيع اتفاقيات لتعزيز الروابط التجارية والاستثمارية بين أفريقيا ومنطقة الكاريبي.

ويعد أفريكسيم بنك مؤسسة مالية متعددة الأطراف لأفريقيا تعمل منذ أكثر من 30 عاماً على تمويل وتعزيز التجارة داخل القارة وخارجها، حيث بلغ إجمالي أصول البنك 40.1 مليار دولار أمريكي حتى نهاية ديسمبر 2024، فيما بلغت أموال المساهمين 7.2 مليارات دولار. ويضم البنك مجموعة تشمل صندوق تنمية الصادرات الأفريقي والمؤسسة الأفريقية للتأمين، ويقع مقره الرئيسي في القاهرة، مصر.