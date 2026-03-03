تعليق رحلات العربية للطيران من وإلى الإمارات حتى الأربعاء

أكدت العربية للطيران استمرار تعليق جميع رحلاتها من وإلى دولة الإمارات بشكل مؤقت وحتى الساعة 15:00 (بتوقيت الإمارات) يوم الأربعاء 04 مارس 2026. بالإضافة إلى ذلك، تم تعليق الرحلات إلى لبنان والأردن وسوريا والعراق 05 مارس. وأشارت إلى أنه سيتم تشغيل عدد محدود من الرحلات بالتنسيق مع الجهات المعنية، رهناً بالموافقات التشغيلية ومعايير السلامة، وسيتم إخطار المسافرين المدرجين على الرحلات التي ستعمل مباشرة.

يُنصح جميع المسافرين الآخرين بعدم التوجه إلى المطار ما لم يتم التواصل معهم مباشرة من قبل العربية للطيران.

ودعت الشركة العملاء إلى التحقق من حالة رحلاتهم وآخر التحديثات عبر موقعنا الإلكتروني ومتابعة بريدهم الإلكتروني للإشعارات. وإذا تم الحجز مباشرة وكانت رحلة المغادرة خلال الـ 24 ساعة المقبلة، ضرورة زيارة الموقع الإلكتروني لاختيار الخيارات البديلة.

كما دعت العملاء إلى التأكد من تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم من خلال زيارة صفحة إدارة الحجز على الموقع الإلكتروني لتلقي آخر التحديثات.