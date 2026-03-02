الأنصاري توصي بتوزيع 148.50 مليون درهم أرباح نقدية مرحلية للنصف الثاني 2025

أوصى مجلس الإدارة لشركة الأنصاري للخدمات المالية، بتوزيع أرباح نقدية مرحلية للمساهمين بمقدار 148.50 مليون درهم (ما يعادل 1.98 فلس/للسهم) عن النصف الثاني 2025، ، وأعلنت الشركة في افصاح لسوق دبي المالي عن دعوتها للمساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية الأولى، التي ستُعقد حضورياً في مقر الشركة الرئيسي بمركز الأنصاري للأعمال في دبي، يوم الخميس 25 مارس 2026 في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً. ويأتي هذا الاجتماع في إطار التزام الشركة بالشفافية والمساءلة تجاه مساهميها، حيث ستناقش الجمعية عدداً من المواضيع الهامة المتعلقة بالأداء المالي والإداري للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

ويشمل جدول الأعمال عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية، ومراجعة تقرير الحسابات والقوائم المالية، إضافة إلى التصديق عليها. كما ستعرض الجمعية مقترح توزيع أرباح نقدية بقيمة 3.96 فلس للسهم الواحد، وهو ما يمثل نسبة 39.6% من رأس مال الشركة المصدر، في خطوة تهدف إلى تعزيز ثقة المساهمين وتحفيز الاستثمار.

وبجانب ذلك، ستتم مناقشة تعيين مراجع الحسابات للسنة المالية المقبلة وتحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية، بالإضافة إلى انتخاب مجلس إدارة جديد للفترة القادمة وتحديد أتعابه. وتتيح الشركة للمساهمين خيارات متعددة للحضور والمشاركة في التصويت، سواء بالحضور الشخصي أو من خلال التوكيل، كما يوفر النظام الإلكتروني للتسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني فرصة ميسرة للمساهمين للمشاركة عن بعد.

وأكدت الشركة أن التسجيل عبر الموقع الإلكتروني سيظل متاحاً حتى الساعة 11 صباحاً من يوم انعقاد الجمعية، مشيرة إلى أن كافة الاستفسارات المتعلقة بالاجتماع يمكن توجيهها عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني الرسمي. ويأتي هذا الاجتماع السنوي تأكيداً على حرص شركة الأنصاري للخدمات المالية على تعزيز الشفافية والتواصل المستمر مع مساهميها، بما يضمن إدارة فعالة ومستدامة تواكب تطلعات المستثمرين وتسهم في دفع عجلة نمو الشركة في سوق الخدمات المالية.

هذه الدعوة تعكس التزام الشركة بأفضل ممارسات الحوكمة المؤسسية، في وقت تشهد فيه الأسواق المالية تطورات متسارعة تتطلب إدارة دقيقة واستراتيجية واضحة لتحقيق الاستقرار والازدهار. وتدعو الشركة جميع المساهمين إلى المشاركة الفاعلة في هذا الحدث المهم، مما يساهم في رسم مستقبل الشركة وتعزيز مكانتها في القطاع المالي الإماراتي والإقليمي.

كما أعلنت الشركة عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة، وذلك للفترة الممتدة من 20 مارس حتى 11 أبريل 2026. ووجهت الشركة الدعوة لجميع الأشخاص الراغبين في الترشح للعضوية، بشرط استيفائهم الشروط المحددة التي تشمل عدد أعضاء المجلس المطلوب (7 أعضاء) والتزام المرشح بالشروط واللوائح المعمول بها، بما في ذلك قانون الشركات التجارية الإماراتي وقرارات الهيئة العامة لسوق المال.

ويشترط أن يقدم المرشح طلب الترشح إلى إدارة الشركة في مركز الأنصاري للأعمال بدبي، مصحوباً بسيرة ذاتية تعريفية توضح مؤهلاته وخبراته، إلى جانب بيان صفة العضوية التي يرغب في الترشح لها سواء كعضو تنفيذي أو غير تنفيذي. ويجري الإعلان عن أسماء المرشحين على اللوحة الإعلانية الرسمية للشركة وموقعها الإلكتروني.

كما ستقوم الشركة بالتنسيق مع سوق المال لنشر قائمة المرشحين بعد إغلاق باب الترشح في 12 مارس 2026، لتسهيل عملية الانتخاب والشفافية أمام المساهمين. تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الحوكمة الرشيدة في الشركة وضمان اختيار أعضاء مجلس إدارة مؤهلين وقادرين على المساهمة في تحقيق أهداف الشركة وتطوير أدائها المستقبلي.