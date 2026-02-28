الخطوط "الملكية الاردنية" تؤكد استمرار تشغيل رحلاتها الجوية دون أي تغيير

أكدت الخطوط الملكية الأردنية عن استمرار تشغيل رحلاتها الجوية كالمعتاد دون أي تغيير على جدول الرحلات، وذلك في ظل تطورات الأزمة بين إسرائيل وإيران.

وأوضحت الشركة أن عملياتها التشغيلية تسير بشكل طبيعي طالما أن الأجواء الأردنية مفتوحة وآمنة أمام حركة الطيران، مشددة على أنها تتابع المستجدات أولا بأول بالتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة وهيئة الطيران المدني، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وبينت أنه قد تطرأ تغييرات على مواعيد بعض الرحلات المتجهة إلى المناطق المتأثرة بالأحداث أو القادمة منها، بحسب تطورات الأوضاع وتعليمات السلامة الصادرة عن الجهات المعنية.

وأكدت الملكية الأردنية أن سلامة مسافريها وطواقمها الجوية تمثل أولوية قصوى، داعية المسافرين إلى التحقق من حالة رحلاتهم عبر الموقع الإلكتروني للشركة ومتابعة آخر التحديثات أولا بأول.