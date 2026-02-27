شركة تدير أصولاً بـ130 مليار دولار تفتتح مقراً في دبي

أعلنت شركة «آي سي آي سي آي برودنشال لإدارة الأصول المحدودة» إحدى أكبر شركات إدارة الأصول في الهند، والتي تدير أصولاً بقيمة تقارب 130 مليار دولار، عن افتتاح فرعها الجديد في "مركز دبي المالي العالمي" في خطوة هامة تعكس استراتيجية توسّعها العالمي، وتعزّز التزامها بخدمة المستثمرين المؤسسيين ومستثمري الثروات عبر دول التعاون ومنطقة أفريقيا.

وسيشكّل فرع الشركة في "مركز دبي المالي العالمي" مركزاً استراتيجياً لأعمالها الدولية، بما يتيح لها تعزيز التواصل المباشر مع المؤسسات السيادية، والمكاتب العائلية، والبنوك الخاصة، ومنصات إدارة الثروات، وشركاء التوزيع في دول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا.

وافتتح المكتب في دبي، نيميش شاه، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "آي سي آي سي آي برودنشال لإدارة الأصول" بحضور نافين أغاروال، المدير المالي للشركة، وأناند فاراداراجان، المسؤول التنفيذي الأول لفرع الشركة في مركز دبي المالي العالمي، وفريق عمل الفرع، وشركاء التوزيع.

وقال نيميش شاه، لـ«البيان»: «نحن ندير أصولاً بقيمة تقارب 130 مليار دولار، وجميعها تتركز في السوق الهندية، باعتبارنا شركة إدارة أصول (AMC) متخصصة في الهند، ونحن لسنا جهة استثمارية عالمية من حيث توزيع الأصول، بل نركز حصرياً على الأصول داخل الهند، ونتمتع بخبرة عميقة في السوق الهندية».

وأضاف: «من إجمالي الأصول البالغة 130 مليار دولار، هناك نحو 70 مليار دولار مستثمرة في الأسهم، فيما يتوزع المبلغ المتبقي على فئات أصول أخرى تشمل أدوات الدخل الثابت (السندات)، والعقارات، وغيرها من الاستثمارات».

محفظة إقليمية

وتابع نيميش شاه : «لدينا بالفعل مستثمرون في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط سبق لهم الاستثمار مع ICICI Prudential، ويأتي افتتاح هذا المكتب في دبي خصيصاً لتقديم الدعم لهم وضمان حصولهم على مستوى الخدمة الذي يتوقعونه من الشركة، وبهذا المكتب لا يهدف إلى إدارة أصول محلية أو إنشاء محفظة استثمارية إقليمية، بل يركز حصرياً على تعزيز تجربة المستثمرين الحاليين، وتسهيل التواصل، وضمان تقديم خدمات عالية الجودة تتماشى مع معايير ICICI Prudential العالمية».

واستطرد: «اخترنا دبي انطلاقاً من قناعتنا بأنها توفر بيئة تنظيمية واضحة وشفافة للغاية، سواء على مستوى مركز دبي المالي العالمي (DIFC) أو على مستوى دولة الإمارات عموماً، إلى جانب وضوح الأطر القانونية والتنظيمية يشكّل عاملاً أساسياً لأي مؤسسة مالية تتطلع إلى التوسع خارج سوقها المحلي، وبالنسبة لنا، عندما ندرس دخول سوق جديدة، فإن أول ما نبحث عنه هو استقرار البيئة التشريعية ووضوح المتطلبات التنظيمية، وفي دولة الإمارات، القوانين واضحة، والإجراءات محددة، والمتطلبات مفهومة بشكل دقيق، فعلى سبيل المثال، إذا رغبنا في إطلاق صندوق أو تقديم خدمة من خلال مركز دبي المالي العالمي، فإننا نعرف تماماً ما هي الاشتراطات المطلوبة وما هي الأطر التي يجب الالتزام بها».

معايير الامتثال

ولفت نيميش شاه إلى أن هذا المستوى من الشفافية بدولة الإمارات يمنح المؤسسات القادمة من الخارج الثقة للعمل براحة ووضوح، مع الحفاظ في الوقت ذاته على معايير الامتثال الصارمة التي نلتزم بها في الهند، قائلا: «نحن حريصون على أن تكون معايير الامتثال والحوكمة لدينا هنا بنفس المستوى الذي نعتمده في سوقنا الأم، وهو ما يتماشى مع البيئة التنظيمية القوية التي توفرها دبي والإمارات بشكل عام».

وقال : «تُعدّ منطقة الشرق الأوسط قاعدة استثمارية مهمة للاستثمارات الموجّهة إلى الهند، في ظل الروابط الاقتصادية والتجارية المتينة التي تجمع بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي. ويُلاحظ تزايد اهتمام المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي بتنويع محافظهم الاستثمارية بعيداً عن الأسواق المتقدمة، والتوجّه نحو الاقتصادات الناشئة التي تتمتع بآفاق نمو واعدة وأطر تنظيمية مستقرة. ومن خلال حضورنا هنا، نطمح إلى بناء شراكات قوية وطويلة الأمد مع المستثمرين في المنطقة».