18 مشروعاً في قطاع التجزئة تستقبل الزوار في الشارقة

افتتحت مساء الخميس، النسخة الأولى من فعاليات المبادرة الرمضانية «ضي اللية» التي تنظمها مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية – رواد، التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، في ممشى قناة اللية بمدينة الشارقة. وتحظى المبادرة برعاية مقدمة من هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وهيئة تنفيذ المبادرات في الشارقة (مبادرة). وتتضمن المبادرة 18 مشروعاً في قطاع التجزئة والضيافة تستقبل الزوار على مدى 11 يوماً في ممشى قناة اللية بالشارقة.

وتأتي المبادرة في إطار جهود المؤسسة لتعزيز حضور المشاريع الوطنية في الفعاليات المجتمعية، وفتح قنوات تواصل مباشرة بينها وبين الجمهور، بما يسهم في دعم استدامتها وتوسيع فرصها التسويقية، خصوصاً خلال شهر رمضان الفضيل.

دعم

وأكد حمد علي عبدالله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن مبادرة «ضي اللية» التي تنظمها «رواد» لأول مرة تمثل نموذجاً حياً لتكامل الأدوار بين الجهات الداعمة للمشاريع الريادية والمجتمع المحلي، مشيراً إلى أن هذه المبادرات تترجم توجهات إمارة الشارقة في دعم رواد الأعمال وتمكينهم من عرض منتجاتهم وخدماتهم في بيئات حيوية وأجواء مناسبة للتسوق تعزز من تنافسيتهم وتقربهم من الجمهور. وأضاف أن الفعالية تسهم في تعزيز جسور التواصل بين أصحاب المشاريع وأهالي المنطقة، وتوفر وجهة تسوق رمضانية مميزة، حيث سيطلع الجمهور على منتجات المشاريع، وبما يدعم فرص النمو والتوسع لهذه المشاريع، ويشجع على ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر، خصوصاً بين فئة الشباب.

وأكدت فاطمة آل علي، مدير مؤسسة رواد بالتكليف، أن «ضي اللية» تأتي امتداداً لسلسلة مبادرات مجتمعية أطلقتها المؤسسة خلال الأعوام الماضية، مثل «ميلس رواد» و«نجوم الأعمال» و«مدى»، والتي هدفت جميعها إلى بناء منظومة متكاملة لدعم المشاريع الوطنية وتعزيز الشراكات بينها وبين مختلف فئات المجتمع. وأشارت إلى أن الفعالية التي تستمر حتى 8 مارس المقبل تشارك فيها 8 مشاريع في قطاع التجزئة، و10 مشاريع في قطاع الأغذية والمأكولات، بما في ذلك عدد من مشاريع العربات المتنقلة في إمارة الشارقة، لافتة إلى أن اختيار ممشى قناة اللية كموقع للفعالية يعكس الحرص على الوصول إلى أهالي المنطقة والفرجان المجاورة ضمن أجواء رمضانية تجمع بين الطابعين الاجتماعي والاقتصادي.

ويتميز المهرجان المصغر بهوية بصرية مستوحاة من أمواج قناة اللية وليالي رمضان، إلى جانب تخصيص جلسة شعبية للآباء من أهالي المنطقة، وركن للمأكولات الشعبية، كما سيستمتع الجمهور بزيارة دكان ضي الليلة وركن الألعاب الترفيهية، بما يعزز البعد التراثي والاجتماعي للفعالية. وتستقبل «ضي اللية» زوارها يومياً من الساعة 9 مساءً وحتى 1 صباحاً، في أجواء رمضانية تعبق بروح الألفة والتلاقي، وتؤكد على دور المشاريع الريادية كجزء فاعل من نسيج المجتمع المحلي ومحرك أساسي للتنمية الاقتصادية المستدامة.