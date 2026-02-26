تعاون بين «اقتصادية أبوظبي» و«كيتا» لتعزيز تنافسية قطاع الأطعمة

وقّعت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي مذكرة تفاهم مع شركة «كيتا»، المنصة الدولية لخدمات التوصيل عند الطلب والمدعومة من «ميتوان» المتخصصة في التكنولوجيا، بهدف تسهيل تبادل البيانات والمعرفة وتعزيز التعاون الفني، بما يسهم في تعزيز أنشطة توصيل الطعام والنقل والخدمات اللوجستية في الإمارة.

وشهد حمد صياح المزروعي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي توقيع مذكرة التفاهم التي تعكس التزام الدائرة بتطوير السياسات بناءً على البيانات الدقيقة، وجذب الاستثمارات، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز النمو والتنويع الاقتصادي، وترسيخ منظومة أعمال مرنة ومزدهرة، ودعم المبادرات التي تعزز دور القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية.

بموجب مذكرة التفاهم، ستعمل «اقتصادية أبوظبي» و«كيتا» على تسهيل تبادل البيانات والرؤى من أجل صناعة قرارات مدروسة، ويشمل ذلك تبادل البيانات الكمية والنوعية المتعلقة بالعمليات التشغيلية للأعمال، وأنشطة النقل والخدمات اللوجستية، وأداء السوق، والاتجاهات الخاصة بالقطاعات المعنية. ويتماشى ذلك مع جهود «اقتصادية أبوظبي» للتعامل مع تحديات السوق واتجاهاته والعوامل التشغيلية في مختلف القطاعات، وسلوك المستهلكين، وغيرها من العوامل المؤثرة على الأنشطة الاقتصادية، بما يتيح إجراء تقييمات أكثر شمولاً ودعم عملية صنع السياسات.

وقال محمد الشيبة الشرياني، المدير العام للشؤون الاقتصادية بالإنابة في دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: «ضمن مساعينا لتسريع النمو والتنويع الاقتصادي، نضاعف جهودنا لبناء اقتصاد مستدام بمستويات عالمية من خلال تمكين الاستثمارات عبر الرؤى والخدمات والأطر التنظيمية الموثوقة التي تدعم نمو الأعمال وتسهم في تشكيل اقتصاد المستقبل.

وتولي مذكرة التفاهم أهمية كبيرة لتبادل المعرفة وبناء القدرات، وسيعمل الطرفان على تنظيم ورش عمل وندوات وجلسات تدريبية لفرق العمل بهدف تعزيز القدرات التحليلية.

وقال لوكاس اكسي، المدير العام لشركة كيتا في دولة الإمارات: «تعكس هذه المذكرة التزاماً مشتركاً ببناء منظومة اقتصادية قائمة على المعرفة والبيانات، وأكثر مرونة وجاهزية للمستقبل في إمارة أبوظبي. في كيتا، نرى في البيانات أداة عملية لربط الواقع التشغيلي الفعلي بعمليات اتخاذ القرار بشكل أكثر فاعلية، لا سيما في قطاعات توصيل الطلبات، والنقل، والخدمات اللوجستية».