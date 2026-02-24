302.7 مليون درهم توزيعات أرباح "تاكسي دبي" عن 2025

أوصى مجلس إدارة شركة تاكسي دبي بتوزيع أرباح نهائية بقيمة 142 مليون درهم عن النصف الثاني من السنة المالية 2025، بواقع 5.68 فلس للسهم الواحد، وذلك بعد توزيع أرباح نصف سنوية بقيمة 160.7 مليون درهم عن النصف الأول، ليصل إجمالي توزيعات الأرباح عن العام إلى 302.7 مليون درهم، بزيادة قدرها 7.5% مقارنة بالسنة المالية 2024، وبواقع 12.11 فلس للسهم الواحد.

ومن المتوقع وفق بيان صحفي صادر اليوم، توزيع الأرباح النهائية في أبريل 2026، رهناً بموافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية، وذلك تماشياً مع سياسة الشركة الهادفة إلى توزيع ما لا يقل عن 85% من صافي الأرباح السنوية.

وحققت الشركة أداءً مالياً وتشغيلياً قوياً خلال ثاني سنة تشغيلية كاملة لها منذ الطرح العام الأولي، وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 13% على أساس سنوي لتصل إلى 2.47 مليار درهم في السنة المالية 2025، كما سجلت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء نمواً بنسبة 12% لتبلغ 652.1 مليون درهم، مع هامش ربح مستقر عند 26%، وارتفع صافي الربح بنسبة 7% ليصل إلى 356.1 مليون درهم، بهامش صافي ربح بلغ 14%.

وعلى صعيد الأداء التشغيلي، أنجزت الشركة 53 مليون رحلة عبر قطاعي مركبات الأجرة والليموزين خلال السنة المالية 2025، بزيادة قدرها 8% مقارنة بالعام السابق، مدفوعة بنمو عدد السكان في دبي، وازدهار القطاع السياحي، وتسارع وتيرة التوسع الحضري.

كما وسّعت الشركة أسطولها التشغيلي بإضافة 1,708 مركبات جديدة خلال العام، ليصل إجمالي الأسطول عبر مختلف القطاعات إلى 11,126 مركبة بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة 18% على أساس سنوي.

وسجل قطاع مركبات الأجرة إيرادات بقيمة 2.14 مليار درهم، بنمو 11% مقارنة بالعام السابق، مع وصول إجمالي أسطول الأجرة إلى 6,217 مركبة، منها 525 مركبة كهربائية بالكامل، فيما حافظت الشركة على حصة سوقية قوية بلغت 45% من سوق مركبات الأجرة في دبي.

وحقق قطاع الليموزين إيرادات بقيمة 128.9 مليون درهم بنمو 4%، كما ارتفعت إيرادات قطاع الحافلات بنسبة 4% لتصل إلى 124 مليون درهم.

وواصل قطاع دراجات التوصيل تسجيل نمو قوي بارتفاع إيراداته بنسبة 84% لتبلغ 78.4 مليون درهم.

وفي مجال التحول الرقمي، واصلت الشراكة الاستراتيجية مع منصة "بولت" دعم نمو الحجز الإلكتروني، حيث ارتفع عدد الرحلات المحجوزة إلكترونياً بنسبة 24% ليصل إلى 20.8 مليون رحلة خلال العام، بما ينسجم مع رؤية دبي لتحويل 80% من رحلات مركبات الأجرة إلى الحجز الإلكتروني خلال السنوات المقبلة.