اقتصادية الشارقة تبحث التعاون مع «مؤسسة خالد بن سلطان الإنسانية»

استقبل حمد علي عبدالله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية وعضو المجلس التنفيذي بإمارة الشارقة، وفداً من مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية يضم كلاً من مريم الحمادي، مدير عام مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة وعضو مجلس إدارة مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية، ولوجان مراد، المدير العام للمؤسسة، والوفد المرافق لهما، بحضور عدد من المسؤولين بالدائرة، وذلك في إطار بحث سبل التعاون وتعزيز التنسيق بين الطرفين بما يخدم القضايا الإنسانية حول العالم.

ورحب حمد علي عبدالله المحمود، رئيس الدائرة، بالوفد معرباً عن سعادته بهذه الزيارة ودورها في تعزيز علاقات التعاون المختلفة، كما أثنى على الجهود المبذولة والنشاط الإنساني الفاعل والمستمر من قبل القائمين على المؤسسة.

القضايا المشتركة

وبحث الجانبان العديد من القضايا المشتركة التي تصب في المصلحة العامة، وجرى تبادل الأفكار حول سبل التعاون بين الجهتين في مجال تعزيز ثقافة العمل الإنساني مع المنشآت الاقتصادية، كما تناول الطرفان آليات وسبل تعزيز التعاون بما يخدم مختلف القطاعات في الشارقة. وأشاد رئيس الدائرة بالدور الإنساني الذي تقوم به مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية في دعم القضايا الخيرية والاجتماعية والإنسانية، وذلك في ظل الرعاية الكريمة لسمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المؤسسة.

وأضاف أن التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والمؤسسات العاملة في الإمارة يعد محطة مهمة لتعزيز التعاون وتبادل الرؤى، حيث يعد هذا اللقاء فرصة لمناقشة سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون في المجالين الخيري والإنساني.

الشراكة

وأوضح عبدالعزيز عمر المدفع، مدير إدارة الاتصال الحكومي بدائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، حرص الدائرة على تحقيق مبدأ الشراكة المجتمعية والارتقاء بجميع نواحي التنمية الشاملة والمستدامة في الإمارة سعياً منها للمشاركة في بناء نموذج رائد في مجال المسؤولية المجتمعية، وأكد حرص الدائرة على المشاركة في العمل الإنساني بالتعاون مع الجهات المختصة في الإمارة باعتباره دوراً اجتماعياً مهماً، انطلاقاً من مسؤولياتها المجتمعية والإنسانية.

وأشاد وفد مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية بحسن الاستقبال وسرعة الاستجابة التي تلقوها من الدائرة، كما أكدوا حرصهم على تعزيز التعاون والتنسيق مع الدائرة بما يسهم في تطوير منظومة العمل المشترك لإيجاد مخرجات تخدم المجالات الإنسانية والمجتمعية، ودفع مسيرة العمل الإنساني قدماً إلى الأمام إلى جانب تنفيذ عدد من المبادرات بين مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية والدائرة للوصول إلى خدمة المجتمع.

وفي ختام اللقاء أكد الطرفان أهمية تعزيز مبدأ الشراكة بما يخدم مسيرة العمل الخيري والإنساني في الدولة، وتبني المبادرات التي تعزز جانب المسؤولية المجتمعية لجميع الجهات الحكومية والخاصة، وتمهد لمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية، التي سيكون لها أثرها المباشر على جهود الجانبين في المجال الإنساني.