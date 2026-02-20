فعاليات مميزة بمراكز التسوق والوجهات الترفيهية في دبي خلال رمضان

تنطلق حملة رمضان في دبي، التي تقام في إطار فعاليات موسم "الوُلفة"، بمشاركة مجموعة من مراكز التسوق والوجهات الترفيهية الرائدة في الإمارة، والتي تقدم برنامجاً حافلاً بالديكورات الاستثنائية، والتجارب التفاعلية، وعروض التسوق الترويجية، والفعاليات المجتمعية طوال الشهر الفضيل، بما يشمل الأسواق الرمضانية على الواجهة البحرية، والساحات المُضاءة التي تستقبل الزوار حتى ساعات متأخرة، وحملات الجوائز الكبرى. ويستعرض هذا الدليل أبرز الفعاليات الترفيهية وتجارب التسوق في مختلف أنحاء دبي خلال شهر رمضان الكريم.

وتقام فعالية رمضان في ذا باي حتى 28 مارس 2026 في فستيفال باي، دبي فستيفال سيتي مول، من الساعة 7 مساءً حتى 1 بعد منتصف الليل) بدون رسم دخول فيما تُحدد أسعار تجارب تناول الطعام بحسب كل تجربة.

وتأتي التجربة لتضفي رونقاً خاصاً إلى الواجهة البحرية خلال شهر رمضان المبارك، حيث يستضيف مجموعة من العروض البصرية الليلية المذهلة وعروض طائرات الدرون، إلى جانب السوق الرمضاني. كما تتزين الوجهة بالفوانيس وسط مساحات مخصصة لتجارب تناول الطعام المشتركة. وتأتي هذه الفعالية لتجمع بين الجانب الترفيهي والمساحات العائلية المريحة بإلهام من أجواء الشهر الفضيل.

أما رمضان في سيتي ووك فتستمر حتى 18 مارس ابتداءً من الإفطار حيث تتوفر تجارب التسوق حتى منتصف الليل (وحتى الساعة 1 بعد منتصف الليل في عطلات نهاية الأسبوع)

والدخول مجاني فيما تُحدد أسعار تجارب التسوق وتناول الطعام بحسب كل تجربة.

وتمنح منطقة سيتي ووك ضيوفها فرصة اللقاء واستكشاف عروض الضيافة والتسوق طيلة الشهر الفضيل، حيث تزخر بالديكورات المميزة والإضاءة المميزة، إلى جانب باقة من أنشطة الترفيه الثقافية وتجارب تناول الطعام المخصصة.

وتقام فعالية رمضان في سيتي سنتر مردف حتى 7 مارس حيث تمتد ساعات العمل حتى منتصف الليل (وحتى 1 بعد منتصف الليل في عطلات نهاية الأسبوع) حيث يتحول سيتي سنتر مردف إلى وجهة رمضانية نابضة بالحياة تعزز التفاعل المجتمعي من خلال تقديم مجموعة مميزة من العروض البصرية والفعاليات الثقافية والبرامج المناسبة للعائلات.

وتستمر فالية رمضان يجمعنا في ذا بييتش، مقابل جميرا بيتش ريزيدنس حتى 22 مارس في شاطئ جميرا بيتش ريزيدنس حيث تختلف أسعار تجارب تناول الطعام بحسب كل تجربة فيما تتزين الوجهة بأعمال إضاءة هادئة وديكورات موسمية جذابة، وتوفر جلسات مطلة على الواجهة البحرية وتجارب تناول طعام مميزة، لتتحول إلى ملاذ مريح يجمع العائلات والأصدقاء.

وتقام ليالي وأطياف رمضان في سوق السيف حتى 19 مارس حيث يقدم سوق السيف تجربة تسوق عصرية وسط أجواء رمضانية تقليدية من خلال الديكورات المستوحاة من التراث، والممرات المضاءة، والعروض الثقافية الغنية، وتجارب تناول الطعام المميزة على الواجهة البحرية.

وتقام فعالية الخوانيج ووك ولاست إكزت الخوانيج طوال شهر رمضان المبارك فيي ممشى الخوانيج ومخرج الخوانيج الأخيرابتداءً من الإفطار حيث تضم هذه الوجهات ديكورات مستوحاة من أجواء شهر رمضان المبارك، ومطاعم في الهواء الطلق، وبرامج عائلية غنية، ما يوفر ساحات لقاء مجتمعية طوال الشهر الفضيل.

أما رمضان في بالم جميرا مول فيستمر حتى 22 مارس مع باقة من العروض الترويجية والبرامج المسائية والديكورات الموسمية، ليتيح لسكان نخلة جميرا وزوارها الاستمتاع بالأجواء الرمضانية المميزة.

ويقام موسم "الوُلفة" في سيركل مول حتى 23 مارس حيث يحتفي سيركل مول بموسم "الوُلفة" مع ديكورات رمضانية خاصة تزين مختلف مساحاته، كما يستضيف مجموعة مميزة من الفعاليات الترويجية والبرامج العائلية، مما يضفي على الوجهة أجواء اجتماعية حيوية.

ويقام موسم "الوُلفة" في ابن بطوطة مول حتى 23 مارس بفعاليات وأنشطة تسوق مستوحاة من أجواء الشهر الفضيل، ويجمع بين تجارب التسوق وتناول الطعام والأجواء الرمضانية المميزة.

أما ليالي رمضانية في وسط مدينة دبي فتتألق في منطقة وسط مدينة دبي عبر الواجهات المضاءة والديكورات الموسمية والفعاليات المسائية في مختلف الأماكن العامة، ما يوفر تجارب تسوق وتناول طعام وتواصل اجتماعي فريدة وسط مجموعة من أبرز معالم الإمارة.

وتستمر فعالية رمضان في دبي مول حتى 22 مارس حيث يتميز رمضان في دبي مول بالأجواء الترحيبية مع مجموعة من الفعاليات الرمضانية التي تشمل عروض التسوق الترويجية، والأنشطة العائلية الترفيهية وسط عناصر الإضاءة والزخارف المميزة.

أما موسم "الوُلفة" - تسوّق، امسح، واربح فيستمر حتى 22 مارس في متاجر كارفور ويونيون كوب ولولو حيث يمكن للمتسوقين الدخول بفرصة الفوز بجوائز كبرى عند شراء احتياجاتهم اليومية، وذلك عند شراء بقيمة 100 درهم أو أكثر ضمن متاجر التسوق المشاركة بالحملة ومسح رمز الاستجابة السريعة عند الدفع لدخول سحب رقمي على جوائز تصل قيمتها إلى مليون درهم. تمتد هذه الحملة على مستوى المدينة وانطلقت مع حق الليلة مروراً برمضان في دبي وتنتهي في العيد في دبي خلال عيد الفطر. وتحتفي هذه المبادرة بقيم الكرم والتآلف من خلال مكافأة المتسوقين في مختلف أنحاء دبي بجوائز مجزية.

وتقام فعالية اربح 100,000 ميل من برنامج سكاي واردز وغيرها من المكافآت طوال شهر رمضان المبارك ي متاجر التجزئة من شركاء سكاي واردز إيفريداي وسكاي واردز مايلز

حيث يحظى المتسوقون بفرصة كسب أميال سكاي واردز إضافية بنسبة 25% وذلك عن طريق شركاء سكاي واردز إيفريداي ومول سكاي واردز مايلز شراء منتجات مشمولة بالعرض، وتصل قيمة الفوز بالسحب إلى مئة ألف ميل من برنامج سكاي واردز.

أما فعالية تيكيت - مكافآت رمضان فتستمرطوال شهر رمضان المبارك في متاجر التجزئة والمطاعم الشريكة لتيكيت حيث تقدم تيكيت مجموعة من العروض المجزية خلال الشهر الفضيل مع عروض تناول الطعام، ويمكن للأعضاء الجدد الفوز بما يصل إلى 100 درهم كرصيد إضافي عند ربط بطاقة فيزا أو ماستركارد بعد تحميل التطبيق.

ويستمر الموسم الرابع لحي رمضان في جميرا أبراج الإمارات حيث تُحدد أسعار تجارب التسوق وتناول الطعام بحسب كل تجربة

ويعود حي رمضان في دورته الرابعة مع مجموعة فريدة من تجارب التسوق وتناول الطعام وسط أجواء اجتماعية تعكس الطابع العصري للشهر الفضيل. وتجمع الوجهة الخارجية المصممة خصيصاً بين المطاعم المميزة والمتاجر المؤقتة والبرامج الثقافية والأنشطة التفاعل