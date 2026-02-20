150 عارضاً من 30 دولة يشاركون في معرض المطارات بدبي

يستضيف مركز دبي التجاري العالمي أعمال الدورة الـ 25 من معرض المطارات في الفترة من 12 إلى 14 مايو المقبل والتي تستعرض مجموعة واسعة من أحدث حلول إدارة ومراقبة الحركة الجوية لمزودي خدمات الملاحة الجوية مشغلي المطارات.

يشارك في هذا الحدث الذي يُقام تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة أكثر من 150عارضاً من أكثر من 30 دولة ويتوقع أن يستقطب أكثر من 7000 زائر من أكثر من 30 دولة خلال أيامه الثلاثة، إضافة إلى 120 مشترياً مستضافاً.

ويشهد المعرض - الذي يُعد المنصة الرائدة للأعمال بين الشركات في قطاع المطارات - عقد مجموعة من المؤتمرات المصاحبة، تشمل منتدى قادة المطارات العالمي، ومعرض أمن المطارات - الشرق الأوسط، ومنتدى مراقبة الحركة الجوية، ومؤتمر المرأة في الطيران - الشرق الأوسط.ومن بين الجهات العارضة والداعمة للمنصة الرائدة لقطاع المطارات، مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية.

ويشهد معرض المطارات 2026 استعراض أفضل حلول إدارة ومراقبة الحركة الجوية من مختلف أنحاء العالم، لتستفيد منها منطقة الشرق الأوسط والمناطق المجاورة. ويسهم التحول الرقمي في مساعدة المطارات على تقليل تأخير الرحلات، وتسهيل حركة السفر، وتحسين تجربة المسافرين.

ومن المتوقع أن يصل حجم سوق إدارة الحركة الجوية العالمي إلى 10.96 مليار دولار في عام 2026، و21.24 مليار دولار بحلول عام 2034 وأن يبلغ عدد المسافرين جواً عالمياً إلى 9.7 مليار مسافر سنوياً بحلول عام 2030، ما يشكل ضغطاً هائلاً على البنية التحتية لإدارة الحركة الجوية.

ووفقاً لتحليل صادر عن شركة أوليفر وايمان، سيضم أسطول الطيران التجاري العالمي أكثر من 36000 طائرة بحلول عام 2033، مقارنة بأكثر من 22000 طائرة حالياً.