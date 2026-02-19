منتدى الأعمال الإماراتي الناميبي يستشرف توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية

اختتم معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، زيارة رسمية على رأس وفد إماراتي من كبار المسؤولين وقادة الأعمال إلى جمهورية ناميبيا، لبحث آليات تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين عبر تمكين القطاع الخاص لبناء شراكات جديدة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

ارساء الأسس

وقال معالي ثاني الزيودي: "إن ناميبيا شريك تجاري واستثماري ذو إمكانات واعدة، لما تتمتع به من موارد طبيعية وموقع استراتيجي وخطط استراتيجية طموحة للتنويع الاقتصادي. وقد ركزت مناقشاتنا خلال الزيارة على استحداث آليات لتعزيز التعاون في مجالات المنفعة المتبادلة، ومن خلال تعزيز الحوار والتعاون وتمكين القطاع الخاص في الجانبين، فإننا نرسي الأسس لعلاقات تجارية واستثمارية أكثر تنوعاً ومرونة".

وخلال الزيارة، شارك معالي الزيودي والوفد المرافق في منتدى الأعمال الإماراتي الناميبي مع كبار المسؤولين وقادة الأعمال في ناميبيا، من بينهم سلما اشيبالا موسافي وزير العلاقات الدولية والتجارة، ومودستوس أموتسي وزير المناجم والطاقة والدكتورة إسبيرانس لوفينداو وزيرة الصحة والخدمات، الاجتماعية، وفيكو نيكوندي وزير الأشغال والنقل، والدكتورة سانيت ستينكامب وزيرة التعليم والابتكار والشباب والرياضة والفنون والثقافة.

التدفقات التجارية

وخلال المنتدى، بحث الجانبان سبل البناء على العلاقات التجارية المزدهرة لمواصلة الارتقاء بالروابط الثنائية، حيث سجلت التجارة البينية غير النفطية 262 مليون دولار أمريكي في عام 2025 وتطرقا على آليات تعزيز هذه التدفقات التجارية وكذلك تعزيز الشراكات الاستثمارية وتوطيد التعاون بين القطاع الخاص ومجتمعي الأعمال في قطاعات رئيسية مثل الزراعة والخدمات اللوجستية.

وأظهرت المناقشات خلال المنتدى التزاماً مشتركاً بتطوير التعاون الاقتصادي وتعزيز قنوات التعاون التي تدعم أولويات التنمية المستدامة في كلا البلدين.

وضم الوفد الإماراتي المرافق قادة أعمال في قطاعات رئيسية تشمل التعدين والطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والطيران، مما يعكس الاهتمام بتوطيد العلاقات مع ناميبيا في هذه القطاعات.