دانوب بروبرتيز تبدأ أعمال إنشاء مسجد ريزوان عسكرعلي ساجان في واحة دبي للسيليكون

أعلنت دانوب بروبرتيز رسميًا عن وضع حجر الأساس لمسجد ريزوان عسكرعلي ساجان في واحة دبي للسيليكون، في خطوة تعكس التزامها المستمر بدعم التنمية الروحية وتعزيز مبادرات بناء المجتمع في دولة الإمارات.

ويُعد هذا المسجد الخامس الذي يتم تطويره ضمن تعهد مجموعة دانوب بقيمة 50 مليون درهم لبناء مساجد في مختلف أنحاء الدولة، وهو التعهد الذي أُعلن عنه بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

وسيُشكّل المسجد الجديد رمزًا للإيمان والوحدة والمسؤولية المجتمعية في واحدة من أسرع المناطق نموًا في دبي. ويُقام المشروع على أرض تبلغ مساحتها 121,000 قدم مربعة، بمساحة بناء تصل إلى 19,000 قدم مربعة، ويتسع لـ 1,000 مصلٍ، منهم 800 رجل و200 سيدة. كما يتضمن المشروع مواقف سيارات تزيد عن ضعف السعة المطلوبة، لضمان سهولة الوصول والراحة للمصلين والزوار. ومن المقرر الانتهاء من أعمال البناء خلال العام الجاري.

وقد أُقيمت مراسم وضع حجر الأساس بحضور ريزوان ساجان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة دانوب، وبدر بوهناد، المدير العام لواحة دبي للسيليكون، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والشخصيات البارزة، إيذانًا ببدء مشروع يجسد التفاني الروحي والاستثمار طويل الأمد في خدمة المجتمع.

وقال بدر بوهناد مدير عام واحة دبي للسيليكون: "يسُرنا وضع حجر الأساس لتشييد مسجد ريزوان عسكرعلي ساجان، والذي سيكون إضافة نوعية إلى مجتمع الواحة المتنوع والمزدهر، وهو ما ينسجم مع التزامنا في توفير بيئة متكاملة للعيش والعمل ضمن المنطقة الحرة وتضم كافة المرافق عالمية المستوى".

من جانبه، قال ريزاون ساجان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة دانوب: "يمثل هذا المسجد تعبيرًا عن امتناننا لدولة الإمارات والتزامنا بتوفير مساحات تعزز الإيمان والتلاحم المجتمعي. إنه ليس مجرد مكان للصلاة، بل ركيزة للتواصل الروحي والاجتماعي. وأتقدم بخالص الشكر لإدارة واحة دبي للسيليكون على تخصيص الأرض لهذا المشروع النبيل، حيث كان لدعمهم وتعاونهم الدور الأساسي في تحويل هذه الرؤية إلى واقع."

وبهذا المشروع، تواصل دانوب بروبرتيز ترسيخ إرثها في بناء المساجد داخل الدولة، حيث أنجزت حتى الآن أربعة مساجد أصبحت معالم روحية واجتماعية مهمة في مجتمعاتها. وسيُكمل مسجد رضوان عسكرعلي ساجان هذا النهج القائم على الجودة وسهولة الوصول والتصميم المدروس بعناية.

وإلى جانب إنجاز 41 مشروعًا ناجحًا، تواصل مجموعة دانوب التزامها بمبادرات المسؤولية المجتمعية التي تسهم في تعزيز النسيج الاجتماعي والروحي للدولة. ومن المتوقع أن يصبح المسجد، عند اكتماله هذا العام، مركزًا رئيسيًا للعبادة في واحة دبي للسيليكون، يخدم السكان والعاملين والزوار، ويعزز قيم الوحدة والعطاء والإيمان التي تميز دولة الإمارات.

نبذة عن دانوب بروبرتيز

تُعد دانوب بروبرتيز من أبرز شركات التطوير العقاري الخاصة في دولة الإمارات، واشتهرت بابتكار خطة الدفع بنسبة 1%، وتقديم شقق مفروشة بالكامل مدعومة بأكثر من 40 وسيلة ترفهية، مع سجل حافل بالجودة والالتزام بمواعيد التسليم.

نبذة عن مجموعة دانوب

تأسست مجموعة دانوب عام 1993 على يد رجل الأعمال ريزوان ساجان، وهي مجموعة رائدة ومتنوعة الأنشطة مقرها دبي، وتشمل قطاعات مواد البناء، الديكور المنزلي، التطوير العقاري، والضيافة. وتضم أبرز أقسامها دانوب بروبرتيز، دانوب هوم، دانوب لمواد البناء، كازا ميلانو وغيرها.