«سكاي واردز طيران الإمارات» يطلق عروضاً ومكافآت رمضانية

ويتيح برنامج «سكاي واردز» طيران الإمارات لأعضائه فرصة الدخول في سحب خاص ليكونوا من بين 20 فائزاً محظوظاً يحصل كل منهم على 100 ألف ميل سكاي واردز.
وسيتم إدراج كل عضو ينفق عبر تطبيق «سكاي واردز إيفريداي» أو مول «أميال سكاي واردز» تلقائياً في السحب، إلى جانب حصوله على 25% أميال إضافية على جميع المشتريات.
ويحصل أعضاء سكاي واردز على ميل واحد مقابل كل 3 دراهم يتم إنفاقها على التسوق في المتاجر، والترفيه، والتسوق الفاخر، والجمال والعافية، والخدمات، والمطاعم، وميل واحد مقابل كل 5 دراهم يتم إنفاقها على البقالة والصيدليات.
ويحصل الأعضاء الجدد في سكاي واردز إيفريداي على 4 أضعاف الأميال عند أول عملية شراء باستخدام بطاقة فيزا محفوظة خلال شهر رمضان ويمكن للأعضاء كسب المزيد من الأميال عند استخدام بطاقة ائتمان سكاي واردز طيران الإمارات، كما يمكن للأعضاء المقيمين خارج الإمارات تحميل التطبيق وكسب الأميال عند زيارتهم للدولة.
ومع أكثر من 37 مليون عضو حول العالم، يوفر برنامج سكاي واردز طيران الإمارات أربع فئات للعضوية هي: الزرقاء، والفضية، والذهبية، والبلاتينية، حيث يحصل كل مستوى على امتيازات حصرية.
ويمكن البرنامج الأعضاء من كسب الأميال عبر شبكة واسعة من الشركاء تشمل شركات الطيران، والفنادق، وتأجير السيارات.