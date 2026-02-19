«سكاي واردز طيران الإمارات» يطلق عروضاً ومكافآت رمضانية

أطلق برنامج «سكاي واردز» طيران الإمارات عروضاً ومكافآت رمضانية تمنح الأعضاء فرصة الفوز بما يصل إلى 2 مليون ميل، تجسيداً لروح العطاء خلال شهر رمضان.

ويتيح برنامج «سكاي واردز» طيران الإمارات لأعضائه فرصة الدخول في سحب خاص ليكونوا من بين 20 فائزاً محظوظاً يحصل كل منهم على 100 ألف ميل سكاي واردز.

وسيتم إدراج كل عضو ينفق عبر تطبيق «سكاي واردز إيفريداي» أو مول «أميال سكاي واردز» تلقائياً في السحب، إلى جانب حصوله على 25% أميال إضافية على جميع المشتريات.

ويمكن للأعضاء التسوق لدى أكثر من 500 علامة تجارية رائجة من خلال تطبيق سكاي واردز إيفريداي، مع كسب 25% أميالاً إضافية عند كل عملية دفع باستخدام بطاقة محفوظة في التطبيق خلال شهر رمضان، ويدخل العضو تلقائياً في سحب على فرصة الفوز بـ 100 ألف ميل، حيث سيتم اختيار 10 فائزين.

ويحصل أعضاء سكاي واردز على ميل واحد مقابل كل 3 دراهم يتم إنفاقها على التسوق في المتاجر، والترفيه، والتسوق الفاخر، والجمال والعافية، والخدمات، والمطاعم، وميل واحد مقابل كل 5 دراهم يتم إنفاقها على البقالة والصيدليات.

ويحصل الأعضاء الجدد في سكاي واردز إيفريداي على 4 أضعاف الأميال عند أول عملية شراء باستخدام بطاقة فيزا محفوظة خلال شهر رمضان ويمكن للأعضاء كسب المزيد من الأميال عند استخدام بطاقة ائتمان سكاي واردز طيران الإمارات، كما يمكن للأعضاء المقيمين خارج الإمارات تحميل التطبيق وكسب الأميال عند زيارتهم للدولة.

وتوج برنامج سكاي واردز طيران الإمارات بجائزة أفضل برنامج ولاء لناقلة جوية على مستوى العالم، ضمن جوائز الولاء الدولية لعام 2025، ويواصل البرنامج تقديم مزايا ومكافآت استثنائية لأعضائه.

ومع أكثر من 37 مليون عضو حول العالم، يوفر برنامج سكاي واردز طيران الإمارات أربع فئات للعضوية هي: الزرقاء، والفضية، والذهبية، والبلاتينية، حيث يحصل كل مستوى على امتيازات حصرية.

ويمكن البرنامج الأعضاء من كسب الأميال عبر شبكة واسعة من الشركاء تشمل شركات الطيران، والفنادق، وتأجير السيارات.