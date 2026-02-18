"إي اف چي هيرميس" تنجز خدماتها الاستشارية لصفقة بـ 190 مليون دولار في "ألاميدا"

أعلنت شركة إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة عن إتمام دورها كالمستشار المالي الأوحد في صفقة استثمار مباشر بقيمة 190 مليون دولار، لصالح شركة ديفيلوبمنت بارتنرز إنترناشونال (DPI) بهدف الاستحواذ على حصة أقلية في مجموعة ألاميدا للرعاية الصحية، وهي المجموعة الرائدة في قطاع الرعاية الصحية الخاص في مصر. وقد وقعت ديفيلوبمنت بارتنرز إنترناشونال اتفاقية ملزمة للدمج والاستحواذ، من خلال صندوقها الرابع وذلك عقب استيفاء كافة موافقات الجهات المعنية والإتمام الرسمي للصفقة. ووفقًا لهذه الاتفاقية، سيظل الدكتور فهد خاطر، رئيس مجلس إدارة ألاميدا، المساهم الرئيسي بالمجموعة، محتفظًا بحصة الأغلبية بعد إتمام الصفقة.

عائدات دولارية

ويأتي تنفيذ الصفقة بهدف زيادة رأس مال المجموعة بشكل أساسي، وهو ما أثمر عن ضخ عائدات دولاريه في النظام المصرفي المصري. وتُعد هذه الصفقة أكبر استثمار مباشر من نوعه في قطاع الرعاية الصحية المصري حتى الآن، مما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وإمكانات السوق المصرية، فضلًا عن مرونة القطاع الخاص، وجاذبية البيئة الاستثمارية في مصر.

بالإضافة إلى ذلك، تهدف الخطوة إلى ترسيخ مكانة ألاميدا كمؤسسة رائدة في قطاع الرعاية الصحية، مع دعم خطط توسعها الاستراتيجية في جميع أنحاء الجمهورية والمنطقة. بالتوازي مع ذلك، ستسهم زيادة رأس المال في توسيع العمليات التشغيلية وتعزيز الطاقة الاستيعابية للمستشفيات، والاستثمار في أحدث التقنيات الطبية، فضلًا عن تحسين جودة الخدمات المقدمة عبر شبكة ألاميدا في مصر والأسواق الإقليمية الرئيسية.

ثقة المستثمرين

وأعرب ماجد العيوطي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، عن اعتزازه بنجاح الشركة في إتمام خدماتها الاستشارية لهذه الصفقة المحورية، وذلك عقب استيفاء كافة موافقات الجهات المعنية والإتمام الرسمي للصفقة.

وأضاف أن هذا الإنجاز يعكس الثقة القوية للمستثمرين في مكانة ألاميدا باعتبارها إحدى أسرع المنصات الطبية نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى مقومات النمو الواعدة التي تحظى بها، مشيرًا إلى أن هذه الصفقة تعد بمثابة تأكيد على قدرة إي اف چي هيرميس على تنفيذ صفقات الدمج والاستحواذ المعقدة، التي تمكّن الشركات المحلية الرائدة من تنفيذ استراتيجيات النمو الخاصة بها في الأسواق المحلية والإقليمية. كما أكد العيوطي على التزام الشركة الراسخ بتقديم أفضل الخدمات الاستشارية لصفقات الاستثمار المباشر، وجذب رؤوس الأموال الدولية إلى القطاعات التي تدفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة،.

يُذكر أن مجموعة ألاميدا تُعد إحدى أبرز مؤسسات الرعاية الصحية الخاصة في مصر، حيث تدير شبكة متنوعة من المستشفيات والعيادات الطبية المتخصصة وتنفرد المجموعة بتطبيق أعلى معايير الخدمات الطبية، وتبني أحدث التقنيات الطبية، فضلًا عن تقديم خدمات رعاية صحية شاملة تلبي احتياجات المرضى على المستويين المحلي والإقليمي.