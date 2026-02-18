«تاليس» تستعد لتوظيف أكثر من 9000 موظف جديد خلال 2026

تخطط شركة «تاليس» لتوظيف أكثر من 9000 موظف حول العالم في عام 2026. تأتي هذه التوقعات بعد توظيف 8800 موظف في عام 2025، متجاوزةً بذلك الهدف المعلن سابقًا والبالغ 8000 موهبة جديدة. وعلى مدار السنوات الخمس الماضية، وظّفت تاليس ما لا يقل عن 8000 شخص سنويًا لدعم نمو قطاعات أعمالها الثلاثة.

وفي عام 2025، تلقت تاليس 1.4 مليون طلب توظيف من جميع أنحاء العالم، متجاوزةً بذلك رقمها القياسي البالغ مليون سيرة ذاتية في عام 2024. وقد صنّف تصنيف "يونيفرسوم" شركة تاليس في المرتبة الأولى بين أكثر جهات التوظيف جاذبية لطلاب كليات الهندسة في فرنسا (والثانية في عام 2024).

ولا يزال تعزيز التنوع في فرق العمل ولجان الإدارة من أولويات المجموعة. في عام 2025، شكلت النساء 32% من إجمالي عمليات التوظيف. وتتألف 69% من لجان إدارة المجموعة من أربع نساء على الأقل، وتطمح تاليس إلى الوصول إلى 75% في عام 2026. وفي عام 2026, تخطط تاليس لتوظيف 150 شخصاً في الشرق الأوسط وأفريقيا، منهم 60 في الإمارات.

وقالت باتريس كاين، الرئيس التنفيذي للشركة: تؤكد تاليس تؤكد التزامها بإلهام المواهب الشابة ودعمها في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. تكرس تاليس جهودها لرعاية المسارات المهنية للشباب، وتولي اهتمامًا كبيرًا باستقبال المتدربين. ومن خلال برنامجها "صُناع المهن"، تتواصل تاليس بنشاط مع الشباب من سن ٦ إلى ١٨ عامًا لتحفيز اهتمامهم بالعلوم والتكنولوجيا. ويتحقق ذلك عبر زيارات ميدانية وعروض تقديمية تعليمية في المدارس. في عام ٢٠٢٥، التقت المجموعة بـ ٢٥٠ ألف طالب حول العالم، من المرحلة الابتدائية إلى المراحل العليا من التعليم.

وأضافت: نفخر بتزايد الاهتمام بشركة تاليس عامًا بعد عام. فالأفراد الموهوبون الذين ينضمون إلينا مدفوعون برغبةٍ صادقة في المساهمة في تطوير حلولٍ سيادية ومبتكرة ومستدامة، يحتاجها العالم أكثر من أي وقت مضى. معًا، نستشرف المستقبل من خلال إلهام عددٍ متزايد من الشباب، ولا سيما الشابات، لمتابعة مسارات مهنية في مجالات العلوم والتكنولوجيا.