معرض الشرق الأوسط للطاقة ينطلق في دبي 7 أبريل المقبل

أعلنت شركة «إنفورما» عن اكتمال الاستعدادات لانطلاق الدورة الخمسين من معرض الشرق الأوسط للطاقة دبي 2026، والذي يقام خلال الفترة من 7 إلى 9 أبريل 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، برعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية.

ويعد المعرض المنصة الإقليمية الأبرز لقطاع الطاقة، بما يتيح للمؤسسات مقارنة الحلول، والالتقاء بالموردين بشكل مباشر، ودفع عجلة المشاريع قدماً، ويستقطب الحدث عارضين من مختلف دول العالم، إلى جانب مشاركة واسعة من كبار المسؤولين وصنّاع القرار.

كما يستهدف المعرض دعم الجهات والمؤسسات، التي تواكب متغيرات السوق الحالية، بما يشمل ضغوط التسليم، والتقنيات المتطورة، وأولويات الطاقة المتجددة، من خلال تمكينها من اختيار الشركاء المناسبين، وتقييم المنتجات الجديدة، وتسريع المناقشات التجارية.

وأكد المهندس أحمد الكعبي، الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل في وزارة الطاقة والبنية التحتية، أن رعاية الوزارة للدورة الخمسين من معرض الشرق الأوسط للطاقة دبي تجسد الالتزام بدعم المنصات الدولية المتخصصة، التي تعزز تكامل منظومة الطاقة، وترسخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للحوار والتعاون في مجالات الطاقة.

وأوضح أن المعرض يمثل فرصة استراتيجية لتعزيز الشراكات، واستعراض أحدث التقنيات والحلول الداعمة للتحول في قطاع الطاقة، بما ينسجم مع مستهدفات استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، ويعزز أمن الطاقة واستدامتها، ويدعم تنافسية الاقتصاد الوطني.

من جانبه قال مارك رينغ، مدير مجموعة الطاقة في «إنفورما»: «يجمع معرض الشرق الأوسط للطاقة بين المشترين والبائعين، ويحول الاهتمام إلى طلبات فعلية، وتركز دورتنا الـ50 في أبريل 2026 في مركز دبي التجاري العالمي على النتائج من خلال مطابقة الأعمال المستهدفة، والتواصل الهادف، ومقارنة المنتجات والخدمات، وتوفير الرؤى والتعاون اللازمين لدفع التجارة اليوم، وتسريع التحول في قطاع الطاقة».

ويشهد معرض الشرق الأوسط للطاقة دبي 2026 برنامجاً غنياً بالجلسات الحوارية المتخصصة، بمشاركة أكثر من 150 متحدثاً من قادة القطاع والخبراء الدوليين، يقدمون رؤى عملية حول التحول في قطاع الطاقة، وأمن الطاقة، والابتكار التكنولوجي، والاستدامة، بما يدعم متخذي القرار بالمعرفة اللازمة لعقد الصفقات بثقة، وعلى أسس مدروسة.

ويعزز المعرض مكانته سوقاً صناعياً عالي التأثير، حيث سجلت دورته السابقة مشاركة تجارية تقدر بنحو 4.05 مليارات دولار مع 1600 جهة عارضة، وحوالي 30000 زائر ومتخصص في قطاع الطاقة، إضافة إلى حضور أكثر من 1200 من كبار المسؤولين وصنّاع القرار، ما يعكس قوته وحضوره الدولي الواسع، ويؤكد دوره المحوري في دفع النمو والابتكار في قطاع الطاقة على مستوى المنطقة والعالم.