45.97 مليون درهم أرباح الاتحاد للتأمين في 2025

أعلنت شركة الاتحاد للتأمين، عن نتائجها المالية المتميزة لسنة 2025، والتي تعزى إلى التركيز الاستراتيجي على نمو محفظة أعمالها الأساسية والالتزام الراسخ بالتميز في عمليات الاكتتاب، وحققت الشركة نمواً في صافي الربح بنسبة 20 %، ليصل إلى 45.97 مليون درهم في عام 2025 مقارنةً بـ38.3 مليون درهم إماراتي في عام 2024، وسجلت زيادة في صافي أرباح الاكتتاب بنسبة 21 %، من 19.8 مليون درهم في عام 2024 إلى 24.04 مليون درهم في عام 2025، وارتفاع إيرادات التأمين من 591.4 مليون درهم في 2024 إلى 614.8 مليون درهم في عام 2025

توزيع أرباح

وتجسيداً لهذه النتائج المتميزة، اعتمد مجلس الإدارة برئاسة الشيخ ناصر بن راشد المعلا توصية بتوزيع أسهم منحة بقيمة إجمالية تبلغ 20 مليون درهم ليصبح رأس مال الشركة 250 مليون درهم. وتهدف هذه الخطوة إلى رفع كفاءة رأس مال وتعزيز الاستقرار المالي للشركة على المدى الطويل. علاوة على ذلك أوصى المجلس بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 4 % عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025. وتخضع هذه التوصيات للموافقة النهائية من المساهمين في الاجتماع السنوي القادم للجمعية العمومية.

النهج الحكيم

وقال رامز أبو زيد، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للتأمين، قائلاً: «تمكنت الشركة من المحافظة على تحقيق نسبة نمو غير مسبوقة للعام الثاني على التوالي من خلال النهج الحكيم في إدارة المخاطر. وتماشياً مع رؤية مجلس الإدارة فقد حافظنا على معايير اكتتاب منضبطة وأداء مالي قوي ما انعكس إيجابياً على نتائجنا السنوية، وعزز من قدرتنا على تقديم قيمة مضافة مستدامة لعملائنا ومساهمينا على حد سواء. ويأتي هذا الأداء المتميز عقب إنجاز مهم في أواخر عام 2025، عندما رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف القوة المالية للشركة من «BBB» إلى «BBB+» مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يعكس تحسن ربحية الاكتتاب، وقوة الميزانية العمومية للشركة وسجل أعمالها المتميز، إضافة إلى الحماية القوية لإعادة التأمين.