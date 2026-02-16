248.1 مليون درهم أرباح «أمانات» في 2025

أعلنت شركة «أمانات» القابضة نتائجها المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، حيث ارتفع صافي الربح من العمليات المستمرة بنسبة 42 % ليبلغ 248.1 مليون درهم. وتمثل السنة المالية 2025 محطة محورية في مسيرة تطور «أمانات»، حيث شهدت أداءً تشغيلياً قوياً عبر قطاعات أعمالها الأساسية، واستكمالاً ناجحاً لدورة التخارج، وتعزيز العوائد الرأسمالية للمساهمين.

وارتفعت الإيرادات من العمليات المستمرة بنسبة 17% على أساس سنوي لتصل إلى 931.7 مليون درهم، كذلك ارتفعت إيرادات الربع الرابع من 2025 بنسبة 22% على أساس سنوي لتصل إلى 309.5 ملايين درهم، مما يعكس زخماً إيجابياً مع دخول السنة المالية 2026. وبلغت الأرصدة النقدية وما في حكمها 1.45 مليار درهم، عقب إتمام عمليات تخارج ناجحة. وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية قياسية بقيمة 175 مليون درهم، بما يعادل 7 فلوس للسهم الواحد، وذلك رهناً بموافقة المساهمين.

وقال الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس الإدارة: يسر مجلس الإدارة ما تحقق من تنفيذ منضبط عبر قطاعات «أمانات» خلال 2025. ومع استكمال دورة التخارج، وامتلاك مركز نقدي قوي، وقطاعات أعمال تشغيلية قابلة للتوسع في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، فإن الشركة في موقع يمكنها من تحقيق عوائد مستقرة للمساهمين، مع الاستمرار في الاستثمار بحكمة لدعم النمو طويل الأجل. ويظل الالتزام بالحوكمة، والانضباط في تخصيص رأس المال، وتحقيق قيمة مستدامة في صميم دور مجلس الإدارة الرقابي.

من جهته، قال جون أيارلاند، الرئيس التنفيذي للشركة: كان 2025 عاماً مفصلياً لأمانات، حيث حققنا نتائج مالية وتشغيلية قوية، واستكملنا دورة التخارج، وعززنا ميزانيتنا العمومية. وأسهم التوسع في الطاقة الاستيعابية في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم في رفع معدلات الاستخدام ونمو الأرباح، مما مكّننا من تقديم مقترح توزيع أرباح قياسية، مع تهيئة الشركة لتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل.