«فلاي دبي» تطلق رحلتين يومياً إلى بانكوك

أعلنت «فلاي دبي» أمس عن إطلاق رحلتين يومياً إلى بانكوك، ليصل عدد رحلاتها إلى تايلاند إلى 28 رحلة أسبوعياً.

وستبدأ الناقلة خدماتها الجديدة في 15 سبتمبر 2026، انطلاقاً من المبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي إلى مطار دون موينغ الدولي في بانكوك.

ويأتي إطلاق الرحلتين إلى بانكوك ثاني وجهات فلاي دبي في تايلاند، تعزيزاً لخدماتها الحالية إلى كرابي وتأكيد التزام الناقلة بتوسيع نطاق الربط الجوي بين دبي وجنوب شرق آسيا.

ويعد مطار دون موينغ أحد مطارين دوليين يخدمان بانكوك ويقع شمال مركز المدينة مباشرة، وهو بوابة رئيسية للمسافرين بغرض العمل أو الترفيه، إذ يتيح لهم الوصول بسهولة إلى العاصمة التايلاندية النابضة بالحياة والمناطق المحيطة بها.

وقال حمد عبيد الله، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في فلاي دبي: «لا تزال تايلاند وجهة سياحية مهمة للغاية، سواء للسفر بغرض العمل أو الترفيه.

ويعكس إطلاق رحلتين يومياً إلى بانكوك الطلب المتزايد على شبكتنا، ويؤكد التزامنا بتوفير خيارات سفر أكثر راحة ومرونة لعملائنا.

وبفضل رحلاتنا التي تُسيّر من المبنى رقم 3 في مطار دبي الدولي، وبالشراكة مع طيران الإمارات، يمكن للمسافرين الاستمتاع برحلات سلسة عبر دبي إلى وجهات في دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا وخارجها».

ومع إطلاق هذه الخدمة، تواصل فلاي دبي توسيع شبكتها، التي تضم الآن أكثر من 135 وجهة.

ويؤكد هذا التوسع مكانة دبي مركزاً عالمياً للطيران، حيث يوفر للمسافرين من دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا وخارجها رحلات ربط مريحة عبر دبي.

وقال سودير سريدهاران، نائب الرئيس الأول الإقليمي للعمليات التجارية في فلاي دبي: «نحن سعداء بتعزيز خدماتنا في تايلاند بإطلاق رحلتين يومياً إلى بانكوك، ونتطلع إلى الترحيب بمسافرينا على متن طائراتنا للاستمتاع بتجربة سفر مريحة في الدرجة السياحية أو درجة الأعمال أثناء توجههم إلى العاصمة التايلاندية النابضة بالحياة».