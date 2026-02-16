تعاون بين " دائرة الاقتصاد والسياحة "و"غرف دبي" مع "آي كيو فولفيلمنت"

أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وغرف دبي توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع "آي كيو فولفيلمنت"IQ Fulfillment"المتخصصة في خدمات الشحن والتوصيل ضمن إطار مبادرة "تجّار دبي".وقام بتوقيع اتفاقية الشراكة أحمد الروم المهيري، المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ وفادي العامودي، الرئيس التنفيذي لشركة "آي كيو القابضة" (IQ Holding).

وتمثل الشراكة محطة مهمة في مسيرة المبادرة الرائدة، حيث تسهم في توسيع نطاقها من خلال تعزيز إمكانية الوصول إلى الأسواق وتقديم الدعم المُخصّص خلال مرحلة التسجيل والإعداد، بهدف تلبية إحدى أهمّ الاحتياجات الملحّة للشركات الصغيرة والمتوسطة سريعة النمو، والتي تتمثل في توافر عمليات الشحن والتوصيل الموثوقة والقابلة للتطوير والقائمة على البيانات.

نتائج ملموسة

وقال هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: "تواصل مبادرة تجّار دبي تقديم دليلٍ واضح على الدور المحوري للتعاون الاستراتيجي بين القطاعين العام والخاص في تحويل الطموحات إلى نتائج ملموسة وقابلة للقياس. وتأتي اتفاقية الشراكة مع ’آي كيو فولفيلمنت‘ في إطار مسيرة تطور البرنامج، إذ تعزز البنية التشغيلية واللوجستية اللازمة لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من التوسع بشكل مستدام. ومن خلال دمج بنية تحتية متقدمة لخدمات التنفيذ وقدرات سلاسل الإمداد القائمة على البيانات ضمن مبادرة تجّار دبي، فإننا نلبي إحدى أبرز الاحتياجات الملحّة لنمو هذه الشركات، ونعزّز جاهزيتها للتنافس في الأسواق الإقليمية والعالمية. وتسهم الشراكة في دعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وترسخ مكانة دبي كوجهة مثالية لانطلاق الأعمال الطموحة الراغبة بالتوسع عالمياً".

خطوة نوعية

وقال سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي: "نركز على بناء منظومة متكاملة تُمكّن نمو الشركات وازدهارها في عصر الاقتصاد الرقمي، وتمثل شراكتنا الاستراتيجية مع ’آي كيو فولفيلمنت‘ خطوة نوعية تعزز مبادرة ’تجّار دبي‘ عبر توفير خدمات ذكية وسلسة مدعومة بالتكنولوجيا؛ إذ لم يعد المتجر الرقمي وحده كافياً للشركات الصغيرة والمتوسطة، بل تحتاج إلى بنية تشغيلية متطورة تدعم نموها. ومن خلال دمج الحلول اللوجستية المتقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي، نزوّد رواد الأعمال في دبي بالأدوات التي تمكّنهم من التوسع بثقة وتعزيز تنافسيتهم، بما يرسّخ مكانة دبي عاصمةً عالمية للاقتصاد الرقمي، انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33".

اقتصاد المستقبل

وقال فادي العامودي، الرئيس التنفيذي لشركة "آي كيو القابضة"(IQ Holding : "إن بناء اقتصاد المستقبل يتطلّب أكثر من مجرد منصات رقمية؛ فهو يستدعي وجود سلاسل توريد فعلية يدعمها الابتكار. نحن فخورون بشراكتنا مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومبادرة 'تجّار دبي' لوضع أحدث تقنيات الروبوتات وحلول التنفيذ الآلي ذات المعايير العالمية في متناول الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة. ومن خلال سد الفجوة بين التكنولوجيا والتجارة، سوف يتم تمكين رواد الأعمال في دبي من توسيع نطاق أعمالهم بشكل أسرع".

حوافز

وبموجب الاتفاقية يحصل التجاّر المشاركون في مبادرة تجّار دبي على باقة متكاملة من الحوافز وخدمات الدعم، وتخفيض بنسبة تصل إلى 20% على خدمات الشحن والتوصيل الشاملة، وخدمات مناولة الشحن الواردة مجاناً لأول 1000 وحدة لكل تاجر، بالإضافة إلى اشتراك مجاني لمدة عام كامل في منصة آي كيو بلس، التي توفر تحليلات متقدمة وتقارير مفصلة حول الأداء. وتستفيد الشركات المؤهلة أيضاً من تخفيض بنسبة 50% لمدة عام واحد على رسوم الاشتراك بمنصة آي كيو هايبرد، التي تتيح الوصول إلى نظام إدارة المستودعات السحابي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والذي يشتمل على خدمات تتبع المخزون، واستلام الطلبات، وسير عمليات تنفيذ الطلبات، وتنسيق عمليات التسليم.كما يستفيد التجّار من دعم مُخصّص خلال مرحلة الإعداد والتسجيل وما بعدها، بما في ذلك التنشيط المنظم، والمراقبة المستمرة للأداء، والمراجعات الدورية للأعمال. وسوف يحصل التجّار الذين يحققون معدلات مبيعات عالية على دعم إدارة الحسابات المُخصّص لتخطيط النمو وتحسين العمليات التشغيلية. كذلك، يحظى التجّار الإماراتيون بدعم إضافي وشروط تجارية تفضيلية على الخدمات اللوجستية الشاملة، وجلسات استشارية فردية، بالإضافة إلى مخططات النمو ومراجعات الأداء على أساس ربع سنوي.