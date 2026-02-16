«طيران الإمارات» تحتفي بشهر رمضان بتجارب متكاملة للمسافرين

أكملت «طيران الإمارات» استعداداتها لتقديم خدمات خاصة لعملائها خلال شهر رمضان المبارك هذا العام، حيث ستقدم الناقلة الآلاف من علب وجبات الإفطار للركاب الصائمين على متن الطائرة وعند بوابات الصعود، كما ستوفر سجادات صلاة مجانية تحمل علامة «طيران الإمارات»، وستقدم الأطباق الرمضانية التقليدية في صالاتها، فيما ستعزز المحتوى الديني والبرامج والمسلسلات الرمضانية عبر نظامها للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice.

وتوزع «طيران الإمارات» على المسافرين الصائمين علباً تحتوي على الماء واللبن والموز والتمر، وذلك عند بوابات الصعود إلى الطائرة في أوقات الإفطار.

وعلى متن الطائرة خلال الشهر الكريم، تُقدّم وجبات إفطار متكاملة ومتوازنة غذائياً للمسافرين الصائمين في مختلف درجات السفر وعلى رحلات مختارة، وتُقدّم الوجبات في علب صُممت خصيصاً لتعكس الزخارف الهندسية للفن الإسلامي التقليدي.

وتضم علبة الإفطار تموراً تقليدية، ومقبلات خفيفة مثل الحمص أو المتبل أو المحمرة مع الخبز العربي، إضافة إلى شطيرة مسخن الدجاج أو شطيرة الدجاج بالأعشاب، وحلويات مثل اللوز المغطى بالشوكولاته أو معمول الفستق أو بقلاوة بالصنوبر والكاجو، إلى جانب اللبن. وتُقدَّم هذه الوجبات الرمضانية، إضافة إلى خدمة الوجبات الساخنة المعتادة على الرحلات.

ولضمان أعلى مستويات الدقة للمسافرين الصائمين، تعتمد «طيران الإمارات» أداة فريدة لحساب أوقات الإمساك والإفطار أثناء الرحلة، استناداً إلى أوقات شروق الشمس وغروبها في الموقع الذي تحلّق فوقه الطائرة باستخدام بيانات خطوط الطول والعرض وارتفاع الطائرة عن الأرض، وسيعلن القبطان عن هذه المواعيد للركاب. كما توفر طيران الإمارات سجادات صلاة تذكارية خاصة على جميع الرحلات، يمكن طلبها من طاقم الضيافة.

وتقدم طيران الإمارات في صالاتها السبع في مطار دبي الدولي تشكيلة من الحلويات العربية والتمور والقهوة العربية طوال شهر رمضان. وتشمل الأطباق التقليدية المتاحة في صالات الدرجة الأولى ودرجة الأعمال مجموعة من المقبلات العربية الساخنة والباردة، وشوربة العدس، والمشاوي العربية المشكّلة مع الطحينة، وكبسة اللحم، ومجبوس الدجاج مع صلصة اللبن بالخيار، ووجبة الأوزي مع الأرز بالحشوة وصلصة الدقوس.

وتُختتم التجربة بتشكيلة من الحلويات الرمضانية مثل كنافة الفستق، وقطايف بالقشطة، وبسبوسة بالزعفران، وكعكة الجبن، وكنافة الجبن، وقطايف بالجوز، والآيس كريم بنكهات القهوة العربية والتمر أو البقلاوة، إضافة إلى باقة من المعجنات العربية التقليدية، ومشروبات رمضانية مثل الجلاب واللبن. كما تقدّم صالات طيران الإمارات في القاهرة وجدة أطباقاً رمضانية متنوعة. وتضم صالات «طيران الإمارات» غرفاً مخصصة للصلاة ومرافق للوضوء