أرباح «الواحة كابيتال» تتجاوز مليار درهم

حققت شركة «الواحة كابيتال» صافي ربح عائد للمساهمين 1.012 مليار درهم خلال عام 2025.

وحققت الشركة إجمالي دخل قدره 1.897 مليار درهم في عام 2025، مقارنة بـ 540 مليون درهم في عام 2024، ما يعكس عاماً قياسياً مدعوماً بتوظيف منضبط لرأس المال، ومكاسب استثمارية محققة، وارتفاعات في القيم العادلة، ونمو قاعدة إيرادات الرسوم المتكررة. وجاء الأداء خلال العام مدعوماً بمساهمات قوية عبر ركائز الأعمال الثلاث، إلى جانب الانضباط في التكاليف والانخفاض الملموس في تكاليف التمويل عقب خفض المديونية.

ونفذت الشركة خلال العام صفقتين محوريتين تمثلتا في التخارج من حصة المجموعة في شركة أوبتاسيا وبيع أصول مكتملة ضمن محفظة الواحة لاند. وأسهمت هاتان الصفقتان في تحقيق قيمة للمساهمين وإتاحة رأس المال لإعادة التوظيف في قطاعي الرعاية الصحية والعقارات والأصول اللوجستية، بما يعزز نهج الواحة كابيتال القائم على دورة الاستثمار المتكاملة.

وانطلاقاً من الأداء المالي القوي وتوليد التدفقات النقدية خلال عام 2025، حافظ مجلس الإدارة على نهجه الراسخ في توزيعات الأرباح، وأوصى بتوزيع أرباح نقدية بواقع 10 فلوس للسهم الواحد.

الأداء المتميز

وقال وليد المقرب المهيري، رئيس مجلس الإدارة: شهد عام 2025 تحولاً استراتيجياً نوعياً في مسيرة الواحة كابيتال، إذ سجلت أقوى مستويات الربحية في تاريخها بعدما تخطى صافي الأرباح العائدة للمساهمين حاجز مليار درهم. ويأتي الأداء المتميز تجسيداً للتطبيق الدقيق لاستراتيجيتها الاستثمارية طويلة الأمد، وبرهاناً على كفاءة نهجها المنضبط في تخصيص رأس المال. وواكبت صناديق الواحة للاستثمار هذا الزخم بمواصلة تفوقها على أداء الأسواق، مما مكنها من استقطاب تكليفات استثمارية جديدة لتعزيز أصولها المدارة. ونفذت وحدة الاستثمارات الخاصة واحدة من أنجح عمليات التخارج وأكثرها ربحية حتى الآن، في حين قامت شركة الواحة لاند بتسييل أصولها العقارية المكتملة لفتح مسارات تطويرية واعدة. وتضافرت هذه الإنجازات لتثمر عن تحقيق قيمة استثنائية للمساهمين، مع تعزيز الميزانية العمومية وضمان وفرة السيولة اللازمة لإعادة الاستثمار في المنصات الاستراتيجية ذات الأولوية. وتتأهب الواحة كابيتال حالياً لبدء مرحلة جديدة من التوسع، مستندة إلى قاعدة سيولة صلبة ومنصات أعمال مرنة قادرة على النمو السريع في القطاعات ذات الفرص الاستراتيجية. وتركز المجموعة في المرحلة المقبلة على استدامة العوائد المعدلة وفق المخاطر، التزاماً منها بزيادة القيمة للمساهمين على المدى الطويل.