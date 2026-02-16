48.2 مليون درهم صافي أرباح الرمز كوربوريشن في 2025

أعلنت شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير عن تحقيق أداء استثنائي خلال عام 2025، حيث حققت صافي أرباح بلغ 48.2 مليون درهم، مسجلة نمواً بنسبة 202% مقارنة بالعام الماضي، إلى جانب ارتفاع أرباح الربع الرابع بنسبة 130% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. ويعكس الأداء القوي نجاح المجموعة في تنفيذ أولوياتها الاستراتيجية ويمثل خطوة واضحة نحو المرحلة المقبلة من تحقيق النمو المستدام وخلق قيمة طويلة الأجل لمساهميها.

إدارة الأصول

واصلت أعمال إدارة الأصول لدى المجموعة تحقيق أداء قوي، حيث ارتفعت الأصول تحت الإدارة بنسبة 100% خلال عام 2025، مسجلة عاماً قياسياً، ما يعكس التطوير المستمر في الخدمات وتوسّع حلول الاستثمار المقدمة. وبدعم من إطار استثماري منضبط، حققت محافظ الأسهم المدرجة عائداً صافياً بنسبة 13.4% خلال العام، متفوقةً على المؤشرات المرجعية ومواصلةً البناء على العائد القوي البالغ 15.6% الذي تم تحقيقه في عام 2024.

وعززت الشركة مكانتها كأحد روّاد صناعة السوق إقليمياً، محققة نمواً في الإيرادات بنسبة 63% خلال الفترة ومسجلة عاماً قياسياً، بالتزامن مع توسّع حضورها الإقليمي عبر محطات استراتيجية رئيسية. وتؤكد هذه التطورات مجتمعة تنامي دور المجموعة في دعم وتشكيل مشهد أسواق رأس المال المتطور في دول مجلس التعاون الخليجي، كما تفتح آفاقاً واسعة لفرص أعمال ونمو مستقبلي.

تحول جوهري

وقال محمد المرتضى الدنداشي، العضو المنتدب للمجموعة: «يمثل هذا العام محطة مفصلية في مسيرة الرمز، حيث تحوّلت استثماراتنا الاستراتيجية خلال السنوات الماضية إلى نمو متسارع وتحول جوهري في الربحية. لقد حققنا زخماً قوياً في الإيرادات وسجلنا عاماً قياسياً للمجموعة، في تأكيد واضح على متانة نموذج أعمالنا وفاعلية نهجنا الاستراتيجي طويل الأجل. وتعكس نتائجنا التقدم المتواصل في تطوير المنصات الرقمية، وتعزيز القدرات التقنية، وترسيخ نهجنا المرتكز على العملاء، ما يضع الرمز في موقع قوي لمواصلة تحقيق النمو المستدام وخلق قيمة طويلة الأجل لمساهمينا».