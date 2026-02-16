«إمباور» تشارك في مؤتمر الطاقة العالمي بواشنطن

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع (إمباور)، عن مشاركتها في أعمال مؤتمر الطاقة العالمي IDEA Campus Energy 2026 في واشنطن، بوصفها أحد الرعاة الأساسيين للعام الثالث على التوالي.

ويستقطب الحدث، والذي تنظمه الجمعية الدولية لطاقة المناطق، أكثر من 1300 مشارك من مختلف أنحاء العالم، وتمتد فعالياته من 17 إلى 20 فبراير 2026 تحت شعار «تطوير الشبكات الحرارية».

منصة مهمة

وقال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»، ورئيس جمعية مشغلي تبريد المناطق، وعضو مجلس إدارة الجمعية الدولية لطاقة المناطق: «تعكس مشاركتنا كراعٍ ماسي في مؤتمر IDEA Campus Energy 2026 للعام الثالث على التوالي التزامنا المستمر بدعم التحول نحو حلول طاقة أكثر كفاءة واستدامة. وننظر إلى هذا الحدث العالمي باعتباره منصة مهمة لتعزيز الحوار البناء حول مستقبل تبريد المناطق ودوره المحوري في خفض استهلاك الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية في المدن الحديثة».

وتابع: «لقد استطاعت «إمباور» خلال السنوات الماضية أن ترسخ نموذجاً تشغيلياً متقدماً يقوم على الابتكار، والتحول الرقمي، وتطبيق أعلى معايير الكفاءة التشغيلية، وهو ما مكننا من تحقيق وفورات ملموسة في استهلاك الموارد وتعزيز موثوقية الخدمات المقدمة لعملائنا. ومن خلال مشاركتنا في هذا المؤتمر، نحرص على تبادل خبراتنا واستعراض أفضل ممارساتنا التشغيلية، إلى جانب الاطلاع على أحدث التقنيات والحلول العالمية التي تسهم في تطوير القطاع. إننا نؤمن بأن التعاون الدولي وتكامل الجهود بين مختلف الجهات المعنية يشكلان ركيزة أساسية لدفع عجلة التقدم في قطاع الطاقة، وسنواصل العمل على توسيع شراكاتنا الاستراتيجية بما يدعم استدامة المدن ويرتقي بكفاءة الطاقة إلى مستويات أعلى».

وتأتي مشاركة «إمباور» في المؤتمر انطلاقاً من استراتيجيتها الهادفة إلى دعم التحول نحو الطاقة المستدامة وترسيخ دور تبريد المناطق كحل رئيسي لرفع كفاءة استهلاك الطاقة في المدن الحديثة. ويستند هذا التوجه إلى استثمارات المؤسسة المتواصلة في تطوير محطات تبريد متقدمة تعتمد أحدث التقنيات، إلى جانب تطبيق أفضل المعايير العالمية في التشغيل والصيانة لضمان أعلى مستويات الكفاءة والاعتمادية.

وتؤمن المؤسسة بأن تبريد المناطق يشكل خياراً استراتيجياً لدعم جهود خفض استهلاك الكهرباء مقارنة بأنظمة التبريد التقليدية، لما يوفره من وفورات كبيرة في الطاقة وتحقيق كفاءة تشغيلية عالية، إضافة إلى مساهمته الفاعلة في تقليل الانبعاثات وتحسين جودة الحياة في المدن.

كما تمثل المشاركة في هذا الحدث العالمي منصة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات مع كبرى الجهات والمؤسسات المتخصصة في قطاع الطاقة، وبحث فرص التعاون والشراكات التي تسهم في تطوير حلول مبتكرة تعزز كفاءة الطاقة واستدامتها على المستوى الدولي.

يذكر أن «إمباور» حافظت على مكانتها أحد أبرز رعاة مؤتمرات ومعارض الجمعية الدولية لطاقة المناطق (IDEA) ضمن برنامج «الراعي المستدام» للعام الثالث على التوالي، تأكيداً على التزامها المتواصل بدعم الفعاليات العالمية المتخصصة في قطاع تبريد المناطق.