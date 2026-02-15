«دي بي إس»: ربط الدرهم بالدولار الأمريكي يوفر الاستقرار

يسهم الارتباط طويل الأمد للدرهم الإماراتي بالدولار الأمريكي في تقليص مخاطر العملة مقابل الدولار الأمريكي. بحسب هاو وي فوك، الرئيس التنفيذي للاستثمار في بنك دي بي إس، مؤكداً أنه يمكن التعامل مع المحافظ الاستثمارية بأسلوب مشابه للاستثمار المقوّم بالدولار الأمريكي.

وقال هاو وي فوك، يسهم نظام ربط العملة في تبسيط أحد عناصر التعقيد، لكنه لا يُغني عن بناء محفظة استثمارية منضبطة. وينبغي أن يظل تخصيص الأصول متوافقاً دائماً مع مستوى المخاطر الملائم للمستثمر.

وعن تخصيص الأصول وفقاً لمستوى المخاطر، فقد أكد هاو أنه ينبغي للمستثمرين ذوي التوجه المُحافظ التركيز على الأصول المدرة للدخل، مثل السندات والأسهم الموزعة للأرباح.

كما يمكن للمستثمرين ذوي التوجه نحو النمو زيادة الوزن النسبي للأسهم والاستفادة من اتجاهات النمو الهيكلي طويلة الأجل (الأصول التي تمر بمرحلة توسع يُرجّح استمرارها وعدم انعكاسها).

وعلى جانب النمو، يُنصح بالاستثمار في الشركات الرائدة ضمن فئتها، والمهيأة للاستفادة من الاتجاهات طويلة الأجل مثل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. ويتركز العديد من رواد هذه المجالات في الولايات المتحدة، ما يعزز الانكشاف على الأسهم الأمريكية.

وعلى الجانب الدفاعي، يُفضَّل تعزيز قاعدة المحفظة عبر السندات ذات التصنيف الاستثماري، ولا سيما السندات المقومة بالدولار الأمريكي ذات العوائد الجاذبة، إضافة إلى أسهم مختارة موزعة للأرباح، بما في ذلك الفرص المتاحة في آسيا، والذهب «عادة بنسبة تتراوح بين 5% و10% من المحفظة» باعتباره مخزناً للقيمة وذا ارتباط منخفض نسبياً بالأسهم والسندات.

وقد يبدو الاحتفاظ بالنقد أو بصناديق أسواق النقد خياراً آمناً، لكنه يؤدي إلى تآكل القيمة الحقيقية بمرور الوقت بفعل التضخم. وقد أظهرت الأسواق تاريخياً قدرتها على التعافي من الحروب والأزمات والصدمات السياسية ودورات التقلب. ويظل امتلاك أصول عالية الجودة عاملاً أساسياً.