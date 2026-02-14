2.1 مليار أرباح «موانئ أبوظبي»

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي عن نتائجها المالية للعام 2025، حيث حققت نمواً في الإيرادات بنسبة 20 % على أساس سنوي لتصل إلى 20.8 مليار درهم، ونمواً في صافي الأرباح بنسبة 17 % على أساس سنوي ليصل إلى 2.1 مليار درهم.

وارتفعت الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال عام 2025 بنسبة 12 % على أساس سنوي، لتصل إلى 5.1 مليارات درهم، بهامش أرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك يبلغ 24.4 %، فيما نما صافي أرباح الربع الرابع من عام 2025 بنسبة 18 % على أساس سنوي، ليصل إلى 584 مليون درهم.

وعلى الصعيد التشغيلي، شهد عام 2025 نمواً لافتاً، مدفوعاً بنمو أحجام مناولة الحاويات في المحطات المحلية والدولية، إلى جانب إضافة 3.3 كيلومترات مربعة من عقود تأجير الأراضي الصناعية الجديدة الصافية في كيزاد، وما نتج عن ذلك من استمرار الطلب القوي على المستودعات، وسكن الموظفين، وإمدادات الغاز.

وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي - مجموعة موانئ أبوظبي: إن عام 2025 شكل محطة استثنائية أخرى في مسيرة مجموعة موانئ أبوظبي، حيث سجلت المجموعة أداءً مالياً قياسياً عززه النهج التنفيذي المنضبط، والتوسع التشغيلي المدروس.

ومواصلة نضج نموذج أعمالها المتكامل. وأضاف أنه منذ إدراج المجموعة في سوق أبوظبي للأوراق المالية في عام 2022، نجحت المجموعة في تحويل النمو في أحجام المناولة والأصول والنطاق الجغرافي، إلى عوائد أعلى وتدفقات نقدية وكفاءة أكبر في إدارة رأس المال.

وأشار إلى أن عام 2025 شهد تعزيز بنية المجموعة التحتية الأساسية، ومواصلة تحقيق إستراتيجيتها الدولية التي تركز على توسيع شبكة الممرات التجارية الرئيسية، كما نجحت ولأول مرة منذ إدراج المجموعة بتحقيق تدفق نقدي حر إيجابي لكامل العام يتجاوز المستهدفات المعلنة، ما يعكس تطورها المالي منظومة عالمية متكاملة لتمكين التجارة والصناعة والخدمات اللوجستية.