أرباح «سلامة» للتأمين تتجاوز 11 مليون درهم في 2025

أعلنت الشركة الإسلامية العربية للتأمين (سلامة) عن نتائجها المالية الأولية للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2025، وكشفت فيها عن تسجيل صافي أرباح قدرها 11.1 مليون درهم.

وحققت الشركة نمواً في صافي أرباحها الأساسية على أساس سنوي بنحو 147%، ما يعكس مواصلة تحسن أداء الاكتتاب وتحقيق أرباح مستدامة.

وواصلت «سلامة» تعزيز إطارها الرأسمالي من خلال الإدارة المنضبطة للميزانية العمومية، وتحسين ترتيبات إعادة التأمين، واعتماد سياسة رشيدة لتخصيص الاستثمارات، بالإضافة إلى استكمال خطة تخفيض رأس المال والشروع في إصدار الصكوك الإلزامية للتحويل بحد أقصى يصل إلى 155 مليون درهم إماراتي لتعزيز الملاءة المالية ودعم النمو المستدام.

وأسهمت خطة التحول المعتمدة من مجلس الإدارة في تعزيز هوامش الملاءة المالية، والارتقاء بمستوى الرقابة على الحوكمة، وتحسين ممارسات إدارة المخاطر في مجالات الاكتتاب والاحتياطيات والاستثمار. وتواصل الشركة تركيزها على تحقيق نمو مستدام مدعوم بإدارة منضبطة للأصول والالتزامات وتوظيف مدروس لرأس المال.

محطة مهمة

وقال عيسى علي بن سالم الزعابي، رئيس مجلس إدارة «سلامة»: «شكل عام 2025 محطة مهمة في مسيرة تحول "سلامة". فقد نجحنا في تقوية أسسنا المالية، وتحسين مرونة رأس المال، عدا عن تعزيز جودة واستدامة الأرباح. وتعكس هذه النتائج التزام مجلس الإدارة المستمر بالتنفيذ المنضبط لخطط الأعمال، والحوكمة الرشيدة، والإدارة الحكيمة لرأس المال، وخلق قيمة مستدامة للمساهمين».

وقال محمد علي بوعبان، الرئيس التنفيذي لمجموعة سلامة: «تكشف نتائج عام 2025 عن تحسن هيكلي ملموس في أعمال "سلامة" الأساسية. فقد ارتفعت الربحية الأساسية بنسبة 147% على أساس سنوي، مدفوعة بالاكتتاب المنضبط، وتحسين محفظة الأعمال وإدارة المطالبات، ومبادرات تعزيز رأس المال. وسنواصل التركيز على بناء تدفقات أرباح متكررة وعالية الجودة مدعومة بإطار قوي للملاءة المالية. ويؤكد التقدم الذي أحرزناه العام الماضي أن استراتيجية التحول التي نتبناها تحقق تحسناً ملموساً».