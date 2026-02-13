«العالمية القابضة» تعتزم إطلاق «جودان فاينانشال» بأصول مدارة 870 مليار درهم

أعلنت الشركة العالمية القابضة عن خطتها لإطلاق «جودان فاينانشال»، وهي شركة قابضة دولية جديدة ستشكل منصة متخصصة لإدارة وتوسيع محفظة المجموعة المتنامية في مجال الخدمات المالية.

وتوفر «جودان فاينانشال» منصة قابلة للتوسع والنمو الاستراتيجي، مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يمكّنها من التحول إلى إحدى أبرز وأكبر المنصات الاستثمارية تنوعاً في قطاع الخدمات المالية على مستوى المنطقة، مع استهداف تحقيق نمو سريع ومطرد خلال السنوات الخمس القادمة.

ومن المتوقع أن تبلغ القيمة التقديرية لمنصة «جودان فاينانشال» نحو 100 مليار درهم، حيث ستجمع تحت مظلتها محفظة عالمية متنوعة تمتد عبر قطاعات المصارف، والتأمين، وإدارة الأصول والثروات، وأسواق رأس المال، والخدمات المالية غير المصرفية، والتكنولوجيا المالية، ويُتوقع أن تشرف المنصة على أكثر من 20 أصلاً في أكثر من 13 دولة، لتوفر خدماتها لما يزيد على 11 مليون عميل، مع أصول مدارة تتجاوز قيمتها 870 مليار درهم، رهناً باستكمال الموافقات التنظيمية اللازمة.

وسيترأس مجلس إدارة «جودان فاينانشال» سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، فيما يتولى معالي محمد حسن السويدي منصب نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب الرئيس التنفيذي، وتحت قيادتهما ستعمل «جودان فاينانشال» على بناء محفظة تضم مؤسسات مالية راسخة ومنصات ذات إمكانات نمو عالية عبر قطاعات المصارف، والتأمين، وإدارة الأصول والثروات، والخدمات المالية غير المصرفية، والتكنولوجيا المالية.

الملكية والتأسيس

وستكون «جودان فاينانشال» مملوكة بشكل مشترك لكل من الشركة العالمية القابضة والشركات التابعة لها «ألفا ظبي القابضة» و«2 بوينت زيرو» و«سيريوس إنترناشيونال هولدينج»، ما يعكس التكامل الاستراتيجي بين المجموعات الثلاث لبناء منصة خدمات مالية واسعة النطاق ومتنوعة الأنشطة. وبعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة، يعتزم كل مساهم نقل أصول استراتيجية تعمل في قطاع الخدمات المالية إلى محفظة «جودان فاينانشال»، لدعم استراتيجيتها للنمو طويل الأجل، ونهجها المنضبط في تخصيص رأس المال، وخططها للتوسع في الأسواق العالمية ذات الأولوية.

حوكمة راسخة

وقال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان: «تم تأسيس جودان فاينانشال لوضع الركائز لشركة خدمات مالية ذات حضور وتأثير عالمي، تستند إلى حوكمة راسخة، ورأس مال طويل الأجل، ومنصات أعمال متميزة. ومن خلال توحيد أصول عالية الجودة من الشركة العالمية القابضة و«ألفا ظبي» و«2 بوينت زيرو» و«سيريوس إنترناشيونال هولدينج» ضمن هيكل موحد، نضع قاعدة صلبة تدعم النمو المستدام والابتكار وتحقيق قيمة طويلة الأمد عبر الأسواق الدولية».

محطة بارزة

من جانبه، قال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: «يشكل إطلاق جودان فاينانشال محطة بارزة في استراتيجية الشركة العالمية القابضة لبناء منصات واسعة النطاق تركز على قطاعات حيوية ضمن مجالات عملنا الأساسية. ومن خلال توحيد أصول الخدمات المالية التابعة للشركة العالمية القابضة و«ألفا ظبي» و«2 بوينت زيرو» ضمن هيكل موحد ومتخصص، نرسي الأسس لبناء كيان عالمي رائد في الخدمات المالية، مدعوم بحوكمة قوية، وقاعدة رأسمالية متينة، ومرونة استراتيجية لتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل للمساهمين والشركاء المؤسسيين».

مسيرة استراتيجية

وأضاف معالي محمد حسن السويدي: «تمثل جودان فاينانشال المرحلة التالية في مسيرة تطور استراتيجية الشركة العالمية القابضة في قطاع الخدمات المالية. ومن خلال جمع أصول عالية الجودة من القطاعات المصرفية والتأمين وإدارة الأصول والاستثمارات البديلة والتكنولوجيا المالية تحت منصة موحدة ومركزة، نؤسس مجموعة خدمات مالية ضخمة لديها القدرة على التوسع والنمو، وتتسم بأطر حوكمة قوية وهيكل رأسمالي يمكنها من تحقيق نمو متسارع ومستدام خلال السنوات القادمة».

محفظة «جودان فاينانشال»

وتعتزم كل من الشركة العالمية القابضة و«ألفا ظبي القابضة» و«2 بوينت زيرو» و «سيريوس إنترناشيونال هولدينج» نقل حصص استراتيجية في أكثر من 20 شركة ومنصة عاملة في قطاع الخدمات المالية، تمثل حصصها الرأسمالية القائمة حالياً، إلى «جودان فاينانشال»، بما يؤسس لمحفظة عالمية متنوعة تحقق إيرادات وأرباحاً بمليارات الدراهم منذ التأسيس.

وتمثل الأصول الواردة أدناه حصص الملكية الحالية لكل من الشركة العالمية القابضة و«ألفا ظبي القابضة» و«2 بوينت زيرو» و«سيريوس إنترناشيونال هولدينج»، وسيجري استكمال نقلها إلى «جودان فاينانشال» على مراحل، بعد استيفاء الموافقات التنظيمية المطلوبة في المناطق التنظيمية المعنية.

ومن المتوقع أن تضم محفظة «جودان فاينانشال» حصصاً في القطاع المصرفي وإدارة الأصول والثروات والتأمين وإعادة التأمين، إضافة إلى المؤسسات المالية غير المصرفية، ومن خلال هذه المحفظة، ستوفر «جودان فاينانشال» حضوراً استثمارياً عبر مجموعة متنوعة من الأسواق في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا والأمريكتين، مقدمة مجموعة متكاملة من الخدمات المالية تشمل التمويل العقاري والإقراض والتمويل المتناهي الصغر والخدمات المصرفية للأفراد والشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول والثروات، إضافة إلى حلول التأمين وإعادة التأمين وخدمات الوساطة وأسواق رأس المال والمنصات المالية المدعومة بالتكنولوجيا.