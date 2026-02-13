836 مليون درهم أرباح «أورينت للتأمين» بزيادة 14.4%

أعلنت «أورينت للتأمين»والتابعة لـ«الفطيم»، عن نتائج مالية استثنائية لعام 2025 حيث حققت نمواً ملحوظاً وأداءً تشغيلياً قوياً، مؤكدةً تركيزها الاستراتيجي وقدرتها على ترسيخ مكانتها في سوق ديناميكي متسارع النمو.

وبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة: 10.78 مليارات درهم، بزيادة 19.3% عن 9.04 مليارات درهم في 2024، وبلغت إيرادات التأمين 9.23 مليارات درهم، بزيادة 21.4% عن 7.6 مليارات درهم في 2024.

وبلغ صافي الربح بعد احتساب الضريبة 836 مليون درهم، بزيادة 14.4% عن 731 مليون درهم في 2024 فيما بلغ إجمالي حقوق المساهمين 6.16 مليارات درهم، بنمو 18.3% عن 5.21 مليارات درهم في 2024.

وارتفع إجمالي الأصول إلى 17.27 مليار درهم، بزيادة 10.2% عن 15.67 مليار درهم في 2024، وبلغ إجمالي الاستثمارات بما فيها الأرصدة البنكية 11.99 مليار درهم، بزيادة 23.4% عن 9.71 مليارات درهم عن عام 2024.

زخم قوي

وقال عمر الأمين، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أورينت للتأمين»: «تُؤكد النتائج المالية للعام 2025 الزخم القوي الذي تتمتع به شركة «أورينت للتأمين» وامتلاكها مرونة قوية أتاحت لها مواصلة ترسيخ مكانتها في السوق. إن النمو الملفت عبر المؤشرات المالية الرئيسية هو ثمرة التزامنا الراسخ بالتميز والإدارة الحكيمة للمخاطر. هذا الأداء القوي لا يعزز فقط مكانتنا الريادية في السوق، بل يمنحنا أيضاً القوة المالية لاستغلال فرص النمو المستقبلية والاستمرار في تقديم قيمة استثنائية لمساهمينا».

وأضاف أن أداء «أورينت للتأمين» في 2025 يعكس تركيزاً مستمراً على الابتكار، والتحول الرقمي، والحلول المتمحورة حول العميل. كما حافظت الشركة على مراكز قوية في رأس المال والسيولة، مما يدعم أهدافها في توسيع التواجد السوقي، وتعزيز العروض المنتَجة، وتقوية الكفاءة التشغيلية، وبالنظر إلى المستقبل، تظل «أورينت للتأمين» ملتزمة بالاستفادة من الرؤى القائمة على البيانات، والتقنيات المتقدمة، والشراكات الاستراتيجية لدفع عجلة النمو المستدام والمربح، والحفاظ على المعايير الريادية في الخدمة.