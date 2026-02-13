34.7 مليار درهم أرباح العالمية القابضة في 2025

أعلنت الشركة العالمية القابضة، عن نتائجها المالية المدققة للسنة المالية 2025، مسجلةً إيرادات بقيمة 111.4 مليار درهم بنمو سنوي 29.1%، فيما بلغ الربح بعد الضريبة 34.7 مليار درهم بزيادة 35.1%.

وخلال 2025، واصلت الشركة تحقيق زخم قوي عبر محفظتها المتنوعة، حيث استفادت من اتساع حجم ونطاق عملياتها لتعزيز الربحية، مرسخةً مكانتها كمستثمر ومشغّل نشط للأصول. وقد جاء هذا النمو مدعوماً بالأداء القوي لقطاعات الأعمال الرئيسية، وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية، ومبادرات إعادة توجيه رأس المال، وتوسيع العمليات الدولية، إلى جانب الميزانية العمومية القوية ومستويات السيولة المرتفعة.

وارتفعت الإيرادات 29.1% على أساس سنوي إلى 111.4 مليار درهم خلال السنة المالية 2025، وارتفع الربح بعد الضريبة 35.1% إلى 34.7 مليار درهم، وزادت ربحية السهم 38.1% إلى 9.93 درهم، وارتفع العائد على حقوق الملكية إلى 15.2%، ووصل إجمالي الأصول 428.6 مليار درهم، بنمو 6.7% على أساس سنوي.

المركز المالي

بلغ إجمالي الأصول نحو 428.6 مليار درهم بتاريخ 31 ديسمبر 2025، مقارنةً مع 401.8 مليار درهم في 31 ديسمبر 2024، بنمو نسبته 6.7%، مدفوعاً بتوسع المحفظة وعمليات دمج الأعمال.

وارتفع إجمالي حقوق الملكية إلى 250.7 مليار درهم (بنمو 2.6%)، تأكيداً لالتزام الشركة بتعزيز القيمة للمساهمين. كما نما النقد والأرصدة المصرفية بنسبة 35.6% إلى 74.9 مليار درهم، وبالتالي حافظت الشركة على مستويات سيولة قوية تدعم استمرار النشاط الاستثماري. وبلغ العائد على الأصول 8.4%، فيما بلغت نسبة السيولة السريعة 2.9 مرة، ما يعكس قوة الميزانية العمومية والمرونة المالية للشركة.

القدرة التنافسية

وقال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة: "يعكس أداء الشركة العالمية القابضة في 2025 نهجنا المنضبط في بناء منصات عالمية قوية قابلة للتوسع، وإعادة توجيه رأس المال نحو قطاعات حيوية ذات إمكانات وأسس استثمارية صلبة، وتوظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة التنفيذ ورفع القدرة التنافسية. وفي ظل التحولات الجيوسياسية، وتطور أسواق رأس المال، وتسارع التغير التكنولوجي، تبقى أولويتنا الأساسية هي توجيه رأس المال بدقة وكفاءة، وبناء منصات مستدامة تحقق قيمة طويلة الأمد. وسنواصل تسخير نموذج شبكات القيمة الديناميكية لتعزيز محفظتنا وترسيخ مكانة الشركة العالمية القابضة كقوة استثمارية عالمية رائدة ذات حضور مؤثر."

عام مفصلي

وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: "شكّل عام 2025 عاماً مفصلياً تميّز بالتنفيذ المدروس وتحقيق النتائج عبر محفظة الشركة. ومن خلال تعزيز الأداء التشغيلي، ورفع كفاءة توظيف رأس المال، وتسريع وتيرة تحويل استثماراتنا إلى شركات قادرة على المنافسة عالمياً، نجحنا في تحقيق نمو قوي عبر كافة المؤشرات الرئيسية. وتبقى جهود إعادة توجيه رأس المال ركيزة أساسية في نهجنا، إذ تمكّننا من التخارج من الاستثمارات الناضجة، وتوجيه الموارد نحو أعمال واعدة ذات إمكانات نمو مرتفعة وقدرة تنافسية مستدامة على المدى الطويل. ويبقى تركيزنا متمحوراً حول بناء وتوسيع منظومات متكاملة تحقق عوائد مستقرة، وتضمن قيمة مستدامة للمساهمين".