من هو يوفراج نارايان الرئيس التنفيذي للمجموعة في «موانئ دبي العالمية»؟





يُعد يوفراج نارايان، الرئيس التنفيذي الجديد للمجموعة في «موانئ دبي العالمية»، من القيادات والخبرات المهمة في «دي بي ورلد»، وتتضمن مهامه الإشراف على الاستراتيجية المالية، والتمويل المؤسسي، والعمليات التجارية، ما يؤثر بشكل كبير على حلول سلاسل التوريد العالمية وإدارة تجارة الحاويات في المجموعة.

وتحت قيادة نارايان، تحولت المجموعة من مشغل موانئ إقليمي إلى مزود عالمي لحلول سلاسل التوريد المتكاملة، وكانت رؤيته الاستراتيجية وحنكته المالية محورية في توسيع عمليات الشركة لتشمل 79 دولة، والتعامل مع نحو 10% من تجارة الحاويات العالمية.

ودفعت خبرة نارايان الواسعة في الموانئ والعمليات المصرفية الدولية نمو «مجموعة موانئ دبي العالمية». ومنذ انضمامه إلى الشركة عام 2004 وتوليه منصب المدير المالي للمجموعة عام 2005، قاد الكثير من المبادرات الاستراتيجية والتحولية، ما ضمن الملاءة المالية القوية والكفاءة التشغيلية للشركة.

وقد شهدت فترة عمله في «مجموعة موانئ دبي العالمية» نمو الكيانات التجارية للشركة لتصل إلى أكثر من 430 كياناً، وتوظيف أكثر من 115,000 موظف حول العالم. وكانت قيادة نارايان حاسمة في توجيه الشركة عبر مختلف الدورات الاقتصادية، ما حافظ على ميزتها التنافسية في السوق العالمية.

وقبل انضمامه إلى «مجموعة موانئ دبي العالمية»، شغل نارايان مناصب تنفيذية في مجموعة «إيه إن زد» (ANZ Group) رئيساً للتمويل المؤسسي وتمويل المشاريع لجنوب آسيا، كما شغل منصب المدير المالي لشركة صلالة لخدمات الموانئ في سلطنة عمان.

ويعد يوفراج نارايان محاسباً قانونياً مؤهلاً، وقد حظيت إسهاماته في «مجموعة موانئ دبي العالمية» ومجتمع الأعمال الأوسع بتقدير واسع، ما يؤكد تأثيره وقيادته في هذا القطاع. وقد نال لقب «أفضل مدير مالي للعام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» 4 مرات عن قيادته وخبرته المالية الاستراتيجية، وتحت توجيهه، حصل الفريق المالي في «مجموعة موانئ دبي العالمية» على جائزة «أفضل فريق مالي للعام» في 2015، وهو ملتزم بتنمية الشركة بشكل مستدام، وتقديم حلول لوجستية ذكية تفيد الشركات والمجتمعات العالمية.